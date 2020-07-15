Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

В ФАС раскрыли суть претензий к связанному с «Почтой России» картелю

Ведомости

Уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, связано с картельным сговором, рассказал «Ведомостям» начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев. Речь о картеле с участием компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), «Аквариус», «АМИ-нетворк» и других, рассказал он. Они поставляли технику для ГАС «Выборы», Росстата, компании «Норникель», пишет РБК.

По словам Тенишева, ведомство занималось картелем тех же компаний на торгах, проводимых ЦИК, с 2016 г. «Они в разных регионах сговаривались с разными госзаказчиками. Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы», ‒ рассказал он. По его словам, компании, как правило, не снижали начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) или снижали ее минимально. Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн руб. Кроме того, каждому участнику картеля назначат штрафы до 50% НМЦК, плюс к этому уголовная ответственность, сказал Тенишев.

У ФАС не было претензий к «Почте России» как к госзаказчику, подозрения к Емельченкову связаны с данными, которые СКР получил самостоятельно, отметил он: «Эти нарушения выявлены следствием, и если они будут нам направлены, нам еще предстоит дать им оценку с точки зрения антимонопольного законодательства».

Ранее по теме: ИТ-директору «Почты России» предъявили обвинение в превышении полномочий

14 июля в TAdviser появилась информация о задержании Емельченкова. Издание также заявляло о задержании президента НКК Александра Калинина и следственных мероприятиях в офисах поставщиков решений ИТ для «Почты России». Один из собеседников TAdviser также утверждал, что задержания связаны с картельным сговором.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных