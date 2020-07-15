В ФАС раскрыли суть претензий к связанному с «Почтой России» картелю

По словам Тенишева, ведомство занималось картелем тех же компаний на торгах, проводимых ЦИК, с 2016 г. «Они в разных регионах сговаривались с разными госзаказчиками. Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы», ‒ рассказал он. По его словам, компании, как правило, не снижали начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) или снижали ее минимально. Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн руб. Кроме того, каждому участнику картеля назначат штрафы до 50% НМЦК, плюс к этому уголовная ответственность, сказал Тенишев.