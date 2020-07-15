В ФАС раскрыли суть претензий к связанному с «Почтой России» картелю
Уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, связано с картельным сговором, рассказал «Ведомостям» начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев. Речь о картеле с участием компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), «Аквариус», «АМИ-нетворк» и других, рассказал он. Они поставляли технику для ГАС «Выборы», Росстата, компании «Норникель», пишет РБК.
По словам Тенишева, ведомство занималось картелем тех же компаний на торгах, проводимых ЦИК, с 2016 г. «Они в разных регионах сговаривались с разными госзаказчиками. Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы», ‒ рассказал он. По его словам, компании, как правило, не снижали начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) или снижали ее минимально. Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн руб. Кроме того, каждому участнику картеля назначат штрафы до 50% НМЦК, плюс к этому уголовная ответственность, сказал Тенишев.
У ФАС не было претензий к «Почте России» как к госзаказчику, подозрения к Емельченкову связаны с данными, которые СКР получил самостоятельно, отметил он: «Эти нарушения выявлены следствием, и если они будут нам направлены, нам еще предстоит дать им оценку с точки зрения антимонопольного законодательства».
14 июля в TAdviser появилась информация о задержании Емельченкова. Издание также заявляло о задержании президента НКК Александра Калинина и следственных мероприятиях в офисах поставщиков решений ИТ для «Почты России». Один из собеседников TAdviser также утверждал, что задержания связаны с картельным сговором.