ИТ-директору «Почты России» Емельченкову предъявили обвинение в превышении полномочий
ИТ-директор «Почты России» Сергей Емельченков обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 ст. 286 Уголовного кодекса), следствие ходатайствует о его домашнем аресте, сообщают ТАСС и «РИА Новости» по данным пресс-службы суда. ТАСС уточняет, что ходатайство следственного комитета поступило в Чертановский суд Москвы.
О задержании Емельченкова ранее сообщил источник сайта TAdviser. В «Почте России» РБК подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Емельченкова, «Ведомостям» представитель «Почты России» сообщил о уголовном преследовании неназванного «должностного лица». В компании не уточняли изданиям подробности дела.
TAdviser утверждало, что вместе с Емельченковым был задержан президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, а в офисах поставщиков решений ИТ для «Почты России» прошли обыски. «Софтлайн» опроверг проведение следственных мероприятий, «Инфосистемы Джет» заявили о незнании предмета обысков, другие ИТ-компании, упомянутые в статье TAdviser, не ответили оперативно на запрос «Ведомостей».