ИТ-директору «Почты России» Емельченкову предъявили обвинение в превышении полномочий

TAdviser утверждало, что вместе с Емельченковым был задержан президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, а в офисах поставщиков решений ИТ для «Почты России» прошли обыски. «Софтлайн» опроверг проведение следственных мероприятий, «Инфосистемы Джет» заявили о незнании предмета обысков, другие ИТ-компании, упомянутые в статье TAdviser, не ответили оперативно на запрос «Ведомостей».