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ИТ-директору «Почты России» Емельченкову предъявили обвинение в превышении полномочий

Ведомости

ИТ-директор «Почты России» Сергей Емельченков обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 ст. 286 Уголовного кодекса), следствие ходатайствует о его домашнем аресте, сообщают ТАСС и «РИА Новости» по данным пресс-службы суда. ТАСС уточняет, что ходатайство следственного комитета поступило в Чертановский суд Москвы.

О задержании Емельченкова ранее сообщил источник сайта TAdviser. В «Почте России» РБК подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Емельченкова, «Ведомостям» представитель «Почты России» сообщил о уголовном преследовании неназванного «должностного лица». В компании не уточняли изданиям подробности дела.

TAdviser утверждало, что вместе с Емельченковым был задержан президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, а в офисах поставщиков решений ИТ для «Почты России» прошли обыски. «Софтлайн» опроверг проведение следственных мероприятий, «Инфосистемы Джет» заявили о незнании предмета обысков, другие ИТ-компании, упомянутые в статье TAdviser, не ответили оперативно на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных