«Почта России» сообщила об уголовном преследовании своего ИТ-директора
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова, передает РБК заявление компании. Представитель «Почты России» подтвердил «Ведомостям» информацию об уголовном преследовании своего должностного лица, но не уточнял его должность или имя. В компании не сообщили, по какой статье возбудили уголовное дело в отношении сотрудника компании.
«Почта России» заявила, что взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств случившегося.
Ранее сайт TAdviser сообщал о задержании Емельченкова со ссылкой на источник, близкий к руководству «Почты России». Издание также заявляло о задержании президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина и следственных мероприятиях в офисах поставщиков решений ИТ для «Почты России». Один из собеседников TAdviser также утверждал, что задержания связаны с картельным сговором. «Ведомости» направили запрос в НКК и в компании, указанные в статье TAdviser (Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-теко», «Техносерв», Maykor и «Софтлайн»).