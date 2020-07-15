Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Почта России» сообщила об уголовном преследовании своего ИТ-директора

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова, передает РБК заявление компании. Представитель «Почты России» подтвердил «Ведомостям» информацию об уголовном преследовании своего должностного лица, но не уточнял его должность или имя. В компании не сообщили, по какой статье возбудили уголовное дело в отношении сотрудника компании.

«Почта России» заявила, что взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании обстоятельств случившегося.

Ранее сайт TAdviser сообщал о задержании Емельченкова со ссылкой на источник, близкий к руководству «Почты России». Издание также заявляло о задержании президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина и следственных мероприятиях в офисах поставщиков решений ИТ для «Почты России». Один из собеседников TAdviser также утверждал, что задержания связаны с картельным сговором. «Ведомости» направили запрос в НКК и в компании, указанные в статье TAdviser (Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-теко», «Техносерв», Maykor и «Софтлайн»).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных