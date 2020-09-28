Россияне раскупают умные часы Apple

Россияне раскупают умные часы AppleВо время эпидемии COVID-19 вендор сделал акцент на функциях контроля состояния здоровья
Продажи новых умных часов от Apple начались в России 23 сентября. В электронной рознице появились сразу две модели: Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. Цены на новинки – от 36 990 и от 24 990 руб. соответственно. На презентации, прошедшей 15 сентября, гендиректор Apple Тим Кук в качестве одного из главных конкурентных преимуществ гаджета назвал функцию контроля содержания кислорода в крови. Apple сотрудничает с несколькими медицинскими организациями, выясняя, как можно в дальнейшем использовать эту функцию для наблюдения за состоянием и лечением страдающих астмой, сердечной недостаточностью, респираторными и прочими инфекционными заболеваниями, такими как грипп и коронавирусная инфекция.
Продажи Apple Watch Series 6 примерно вдвое опережают спрос на Series 5 в прошлом году, говорит сотрудник одной из российских розничных сетей. О двукратном росте продаж нового гаджета по сравнению с предыдущей моделью также рассказали «Ведомостям» представители МТС и «М.видео-Эльдорадо».
В «Связном» говорят, что продажи новых умных часов Apple за первые несколько дней «оправдали ожидания» ритейлера. Первая партия часов, поступившая в сеть «Ситилинк», распродается быстро, утверждает руководитель отдела закупок цифровой техники сети магазинов Николай Петров.
Из материалов Apple следует, что в заднюю панель часов встроены четыре кластера зеленых, красных и инфракрасных светодиодов, а также четыре фотодиода, которые измеряют уровень света, отраженного от кровеносных сосудов. Затем Apple Watch используют алгоритм, который определяет уровень кислорода. Пользователь может измерить уровень кислорода в крови когда угодно – для этого достаточно оставаться неподвижным.
Apple, как и другие компании, использует для продвижения устройств актуальные на сегодняшний день темы, такие как возросшее внимание людей к своему состоянию здоровья, комментирует гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Помимо Apple Watch 6 на рынке присутствуют измеряющие сатурацию часы и фитнес-трекеры других производителей и брендов: Honor/Huawei, Fobase, GSMIN, Garmin, FitBit и проч.
Новинка от Apple может стать отличным решением для наблюдения за состоянием здоровья больных коронавирусом, находящихся на самоизоляции в домашних условиях, говорит руководитель направления цифровой медицины группы компаний «Инвитро» Борис Зингерман. По его словам, уровень SpO2 (насыщение крови кислородом) указан во всех методических рекомендациях по лечению COVID-19 как основной критерий тяжести состояния пациента с пневмонией. Самоконтроль состояния пациентов, проходящих лечение в домашних условиях, очень важен, отмечает он.
Понижение уровня кислорода в крови проявляется у человека уже спустя существенное время после того, как произошло заражение коронавирусом, отмечает основатель и председатель совета директоров группы компаний «Р-фарм» Алексей Репик. Несмотря на это, показатель уровня насыщения кислородом является одним из ключевых показателей состояния больного, добавляет Репик.
Если у пациента с коронавирусом падает уровень кислорода в крови – он уже должен быть в больнице, показания часов не должны стать первым признаком, по которому выявляется заболевание, предупреждает гендиректор специализирующегося на аналитике фармацевтической отрасли агентства DSM Group Сергей Шуляк.
При этом говорить об использовании такого устройства в клинических условиях на данный момент нельзя, замечает Зингерман. Однако фитнес-браслеты (в том числе часы Apple) являются хорошей альтернативой профессиональным пульсоксиметрам (приборам для определения содержания кислорода в крови), заключает он.