Россияне раскупают умные часы Apple

Продажи новых умных часов от Apple начались в России 23 сентября. В электронной рознице появились сразу две модели: Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. Цены на новинки – от 36 990 и от 24 990 руб. соответственно. На презентации, прошедшей 15 сентября, гендиректор Apple Тим Кук в качестве одного из главных конкурентных преимуществ гаджета назвал функцию контроля содержания кислорода в крови. Apple сотрудничает с несколькими медицинскими организациями, выясняя, как можно в дальнейшем использовать эту функцию для наблюдения за состоянием и лечением страдающих астмой, сердечной недостаточностью, респираторными и прочими инфекционными заболеваниями, такими как грипп и коронавирусная инфекция.