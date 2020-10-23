Microsoft заключила партнерство с компанией SpaceX

Американский IT-гигант Microsoft объявил о партнерстве с частной космической компанией SpaceX, основанной в 2002 г. американским миллиардером Илоном Маском. В рамках проекта, который сама Microsoft называет «глобальной инициативой Azure Space», Microsoft вместе со SpaceX, а также люксембургской SES (одним из крупнейших в мире спутниковых операторов), компаниями KSAT, Viasat и US EIectrodynamics займется созданием решений, связывающих различные наземные, космические и облачные объекты. Такие решения позволят, например, накапливать и анализировать огромные объемы данных для контроля орбит коммерческих спутников, наблюдения за космическим мусором, предупреждения ракетных ударов.