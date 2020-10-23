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Microsoft заключила партнерство с компанией SpaceX

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Илья Виноградов
Спрос на услуги SpaseX со стороны технологических гигантов растет /SpaseX

Американский IT-гигант Microsoft объявил о партнерстве с частной космической компанией SpaceX, основанной в 2002 г. американским миллиардером Илоном Маском. В рамках проекта, который сама Microsoft называет «глобальной инициативой Azure Space», Microsoft вместе со SpaceX, а также люксембургской SES (одним из крупнейших в мире спутниковых операторов), компаниями KSAT, Viasat и US EIectrodynamics займется созданием решений, связывающих различные наземные, космические и облачные объекты. Такие решения позволят, например, накапливать и анализировать огромные объемы данных для контроля орбит коммерческих спутников, наблюдения за космическим мусором, предупреждения ракетных ударов.

Microsoft сообщает, что в рамках Azure Space разработает инструмент Azure Orbital Emulator – эмуляционную среду для подготовки группировок спутников к запуску на орбиту. Решение позволит космическим компаниям создавать сложные протоколы и обучать ИИ-алгоритмы для координации работы взаимосвязанных спутников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных