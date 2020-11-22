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Минцифры отказалось от фильтра интернет-трафика для детей

Новую систему посчитали избыточной
Павел Клевошин
Универсальные решения по обеспечению родительского контроля за действиями ребенка в интернете уже существуют /Максим Туманов для Ведомостей

Отказ от планов строительства всероссийской системы ограничения доступа детей к нежелательному трафику декларируется в проекте постановления правительства, подготовленном Минцифры и опубликованном на портале regulation.gov.ru. Согласно паспорту программы «Цифровая экономика», Роскомнадзор (подведомственная Минцифры структура) должен ввести в эксплуатацию эту систему к концу 2021 г. Сейчас Минцифры предлагает вообще исключить это мероприятие из программы и не выделять на него финансирование Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственному Роскомнадзору.

В Минцифры рекомендовали обратиться с вопросами в Роскомнадзор – там на них не ответили. Из паспорта «Цифровой экономики» следует, что к 2024 г. на систему фильтрации из федерального бюджета должно было быть направлено чуть менее 4,2 млрд руб. (планируемое финансирование на 2021 г. – 645 млн руб.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных