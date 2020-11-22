Минцифры отказалось от фильтра интернет-трафика для детей

В Минцифры рекомендовали обратиться с вопросами в Роскомнадзор – там на них не ответили. Из паспорта «Цифровой экономики» следует, что к 2024 г. на систему фильтрации из федерального бюджета должно было быть направлено чуть менее 4,2 млрд руб. (планируемое финансирование на 2021 г. – 645 млн руб.).