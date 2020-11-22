Минцифры отказалось от фильтра интернет-трафика для детей

Минцифры отказалось от фильтра интернет-трафика для детейНовую систему посчитали избыточной
Отказ от планов строительства всероссийской системы ограничения доступа детей к нежелательному трафику декларируется в проекте постановления правительства, подготовленном Минцифры и опубликованном на портале regulation.gov.ru. Согласно паспорту программы «Цифровая экономика», Роскомнадзор (подведомственная Минцифры структура) должен ввести в эксплуатацию эту систему к концу 2021 г. Сейчас Минцифры предлагает вообще исключить это мероприятие из программы и не выделять на него финансирование Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственному Роскомнадзору.
В Минцифры рекомендовали обратиться с вопросами в Роскомнадзор – там на них не ответили. Из паспорта «Цифровой экономики» следует, что к 2024 г. на систему фильтрации из федерального бюджета должно было быть направлено чуть менее 4,2 млрд руб. (планируемое финансирование на 2021 г. – 645 млн руб.).