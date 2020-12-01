Продажи смартфонов во всем мире сокращаются, а в России растут

На мировом рынке смартфонов в целом спрос также падает. По данным IDC, в III квартале 2020 г. он сократился в годовом исчислении на 1,3% – всего в розницу было отгружено 353,6 млн аппаратов. Это, безусловно, лучше, чем падение на 9%, ранее предсказанное IDC. От такого обвала производителей трубок спасли развивающиеся рынки: Индия, Бразилия, Индонезия и Россия (2-е, 4-е, 5-е и 6-е место в мире по покупкам смартфонов).