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Продажи смартфонов во всем мире сокращаются, а в России растут

Больше всего в премиальном сегменте, где устройства стоят от 50 000 рублей
Валерий Кодачигов
Андрей Гордеев / Ведомости

Samsung в следующем году может отказаться от выпуска смартфонов премиальной серии Note (cо сверхшироким дисплеем и стилусом), сообщило Reuters со ссылкой на свои источники. Причина – сокращение спроса на дорогие аппараты в условиях пандемии. О спаде спроса на премиальные товары, в том числе на высокобюджетные смартфоны Samsung Galaxy S и Note, также говорит аналитик Counterpoint Том Канг, которого цитирует Reuters.

На мировом рынке смартфонов в целом спрос также падает. По данным IDC, в III квартале 2020 г. он сократился в годовом исчислении на 1,3% – всего в розницу было отгружено 353,6 млн аппаратов. Это, безусловно, лучше, чем падение на 9%, ранее предсказанное IDC. От такого обвала производителей трубок спасли развивающиеся рынки: Индия, Бразилия, Индонезия и Россия (2-е, 4-е, 5-е и 6-е место в мире по покупкам смартфонов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных