Продажи смартфонов во всем мире сокращаются, а в России растут

Продажи смартфонов во всем мире сокращаются, а в России растутБольше всего в премиальном сегменте, где устройства стоят от 50 000 рублей
Samsung в следующем году может отказаться от выпуска смартфонов премиальной серии Note (cо сверхшироким дисплеем и стилусом), сообщило Reuters со ссылкой на свои источники. Причина – сокращение спроса на дорогие аппараты в условиях пандемии. О спаде спроса на премиальные товары, в том числе на высокобюджетные смартфоны Samsung Galaxy S и Note, также говорит аналитик Counterpoint Том Канг, которого цитирует Reuters.
На мировом рынке смартфонов в целом спрос также падает. По данным IDC, в III квартале 2020 г. он сократился в годовом исчислении на 1,3% – всего в розницу было отгружено 353,6 млн аппаратов. Это, безусловно, лучше, чем падение на 9%, ранее предсказанное IDC. От такого обвала производителей трубок спасли развивающиеся рынки: Индия, Бразилия, Индонезия и Россия (2-е, 4-е, 5-е и 6-е место в мире по покупкам смартфонов).