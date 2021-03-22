ЛОМО займется выпуском оборудования для диагностики онкологии

По его словам, партнером объединения по этому проекту будет стартап OneCell. Его представитель эту информацию подтвердил. Выпуск первых опытных образцов запланирован на IV квартал 2021 г., масштабное производство на имеющихся мощностях ЛОМО начнется уже в следующем году, говорят собеседники «Ведомостей».