ЛОМО займется выпуском оборудования для диагностики онкологии

ЛОМО займется выпуском оборудования для диагностики онкологииПартнером компании по этому направлению станет стартап OneCell
Ленинградское оптико-механическое объединение им. В. И. Ленина (АО «ЛОМО») ведет разработку медицинского сканера, который при помощи искусственного интеллекта будет ставить диагноз онкопациентам. Об этом рассказал представитель компании.
По его словам, партнером объединения по этому проекту будет стартап OneCell. Его представитель эту информацию подтвердил. Выпуск первых опытных образцов запланирован на IV квартал 2021 г., масштабное производство на имеющихся мощностях ЛОМО начнется уже в следующем году, говорят собеседники «Ведомостей».
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