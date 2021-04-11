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Акционеры вложат в «Аквариус» 20 миллиардов

Возврат инвестиций они связывают с импортозамещением в госсекторе
Валерий Кодачигов
Акционеры вложат в «Аквариус» 20 миллиардов /Андрей Гордеев / Ведомости

Национальная компьютерная корпорация (НКК), в которую входит «Аквариус», инвестирует к 2026 г. около 20 млрд руб. в расширение производственных мощностей компании и подразделения, занимающегося исследованиями и разработками, рассказал «Ведомостям» вице-президент НКК Алексей Калинин. НКК принадлежит почти 99% уставного капитала «Аквариуса» (в свою очередь, по данным «СПАРК-Интерфакса», 33% самой корпорации владеет отец Алексея Калинина Александр, по 32% – у Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова).

Будут наращиваться производства серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования, мобильных и стационарных компьютеров. Значительные средства пойдут на привлечение разработчиков, исследования, подчеркнул Калинин: «Компания занимается разработкой инфраструктурного оборудования и мобильных продуктов, сейчас это два основных тренда на рынке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных