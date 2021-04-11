Акционеры вложат в «Аквариус» 20 миллиардов

Акционеры вложат в «Аквариус» 20 миллиардовВозврат инвестиций они связывают с импортозамещением в госсекторе
Национальная компьютерная корпорация (НКК), в которую входит «Аквариус», инвестирует к 2026 г. около 20 млрд руб. в расширение производственных мощностей компании и подразделения, занимающегося исследованиями и разработками, рассказал «Ведомостям» вице-президент НКК Алексей Калинин. НКК принадлежит почти 99% уставного капитала «Аквариуса» (в свою очередь, по данным «СПАРК-Интерфакса», 33% самой корпорации владеет отец Алексея Калинина Александр, по 32% – у Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова).
Будут наращиваться производства серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования, мобильных и стационарных компьютеров. Значительные средства пойдут на привлечение разработчиков, исследования, подчеркнул Калинин: «Компания занимается разработкой инфраструктурного оборудования и мобильных продуктов, сейчас это два основных тренда на рынке».