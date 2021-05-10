Новая криптовалюта спровоцировала двукратный рост цен на жесткие диски

Буквально за несколько недель розничные цены на жесткие диски выросли кратно. В частности, накопители емкостью 8 Тб на Савеловском рынке в Москве стоят от 40 000 руб., убедился корреспондент «Ведомостей», тогда как еще в начале апреля они стоили около 20 000 руб. Накопитель на 10 Тб, стоивший в апреле 30 000 руб., сейчас продается почти за 90 000 руб., подтверждает один из продавцов. По его словам, чем больше емкость диска, тем сильнее выросла цена. За последний месяц жесткие диски подорожали вдвое-втрое, подтвердили сотрудники других торговых точек. Накопители становятся дефицитом, признают они. Кто-то из продавцов, с которыми поговорили «Ведомости», рекомендует заказывать диски заранее, другие прямо говорят, что поставок в ближайшее время не ожидается.