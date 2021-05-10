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Новая криптовалюта спровоцировала двукратный рост цен на жесткие диски

К лету это может вылиться в подорожание некоторых моделей компьютерной техники на 15%
Валерий Кодачигов
Изменение конъюнктуры на рынке криптовалют снова ведет к росту цен на комплектующие /Андрей Гордеев / Ведомости

Буквально за несколько недель розничные цены на жесткие диски выросли кратно. В частности, накопители емкостью 8 Тб на Савеловском рынке в Москве стоят от 40 000 руб., убедился корреспондент «Ведомостей», тогда как еще в начале апреля они стоили около 20 000 руб. Накопитель на 10 Тб, стоивший в апреле 30 000 руб., сейчас продается почти за 90 000 руб., подтверждает один из продавцов. По его словам, чем больше емкость диска, тем сильнее выросла цена. За последний месяц жесткие диски подорожали вдвое-втрое, подтвердили сотрудники других торговых точек. Накопители становятся дефицитом, признают они. Кто-то из продавцов, с которыми поговорили «Ведомости», рекомендует заказывать диски заранее, другие прямо говорят, что поставок в ближайшее время не ожидается.

Рост цен на жесткие диски подтверждают также данные «Яндекс.Маркета». Например, модель Seagate SkyHawk на 8 Тб по сравнению с началом апреля подорожала ровно вдвое до 39 990 руб. На столько же выросло в цене устройство аналогичной емкости от Toshiba. 10-терабайтный диск Seagate на «Яндекс.Маркете» 10 мая предлагали за 56 450 руб. – это в 2,5 раза дороже, чем в апреле. При этом многие модели дисков исчезли из продажи. Аналогичная ситуация на Ozon: «За последние две недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи жестких дисков в штуках выросли на 70%. В первую очередь растет спрос на накопители объемом 4 терабайта и более», – рассказывает руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных