Новая криптовалюта спровоцировала двукратный рост цен на жесткие диски

Новая криптовалюта спровоцировала двукратный рост цен на жесткие дискиК лету это может вылиться в подорожание некоторых моделей компьютерной техники на 15%
Буквально за несколько недель розничные цены на жесткие диски выросли кратно. В частности, накопители емкостью 8 Тб на Савеловском рынке в Москве стоят от 40 000 руб., убедился корреспондент «Ведомостей», тогда как еще в начале апреля они стоили около 20 000 руб. Накопитель на 10 Тб, стоивший в апреле 30 000 руб., сейчас продается почти за 90 000 руб., подтверждает один из продавцов. По его словам, чем больше емкость диска, тем сильнее выросла цена. За последний месяц жесткие диски подорожали вдвое-втрое, подтвердили сотрудники других торговых точек. Накопители становятся дефицитом, признают они. Кто-то из продавцов, с которыми поговорили «Ведомости», рекомендует заказывать диски заранее, другие прямо говорят, что поставок в ближайшее время не ожидается.
Рост цен на жесткие диски подтверждают также данные «Яндекс.Маркета». Например, модель Seagate SkyHawk на 8 Тб по сравнению с началом апреля подорожала ровно вдвое до 39 990 руб. На столько же выросло в цене устройство аналогичной емкости от Toshiba. 10-терабайтный диск Seagate на «Яндекс.Маркете» 10 мая предлагали за 56 450 руб. – это в 2,5 раза дороже, чем в апреле. При этом многие модели дисков исчезли из продажи. Аналогичная ситуация на Ozon: «За последние две недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи жестких дисков в штуках выросли на 70%. В первую очередь растет спрос на накопители объемом 4 терабайта и более», – рассказывает руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова.