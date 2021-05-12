Акционеры «Акадо» договариваются о продаже компании «Ростеху»75% интернет-провайдера оценили в 5 млрд рублей
Переговоры между структурами предпринимателя Максима Майореца, «Реновой» Виктора Вексельберга и «Ростехом» о продаже госкорпорации холдинга «Акадо» вошли в завершающую фазу, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с участниками возможной сделки.
По словам одного из источников, сейчас обсуждается два ее сценария. При реализации первого «Ростех» приобретет 100% акций «Акадо», одного из крупнейших московских интернет-провайдеров, 51% которого принадлежит Майорецу, 49% – «Ренове».
«Второй, более вероятный сценарий», предполагает продажу «Ростеху» 75% акций провайдера – Майорец полностью продаст свой пакет, оставшиеся 24% – «Ренова», рассказал он «Ведомостям». По его словам, в ходе переговоров фигурировала оценка 75% примерно в 5 млрд руб. без учета долга.