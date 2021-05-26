Персональные данные российских авиапассажиров локализуют в облаке МТС

Персональные данные российских авиапассажиров локализуют в облаке МТСПереговоры об этом ведет система Amadeus
«Мы планируем локализовать наши IT‐решения в России. Здесь мы будем развертывать наши решения в российском облаке. Мы продвинулись в переговорах с одним из ведущих российских поставщиков облачных услуг – компанией МТС. Провайдер обладает развитой инфраструктурой: собственными дата-центрами и каналами связи по всей стране. Планируем в ближайшее время объявить о заключении соглашения», – сообщила «Ведомостям» директор Amadeus по работе с авиакомпаниями России и СНГ Светлана Малюк.
Amadeus (Испания) – поставщик IT-решений для авиа- и travel-отраслей, в том числе систем обслуживания пассажиров (Passenger Service System, PSS). В такой системе хранятся данные обо всех билетах (проданных и нет), регистрациях на рейс и, соответственно, персональные данные пассажиров. В России PSS от Amadeus используют S7 и «Уральские авиалинии».