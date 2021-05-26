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Персональные данные российских авиапассажиров локализуют в облаке МТС

Переговоры об этом ведет система Amadeus
Анастасия Львова Татьяна Исакова
Андрей Гордеев / Ведомости

«Мы планируем локализовать наши IT‐решения в России. Здесь мы будем развертывать наши решения в российском облаке. Мы продвинулись в переговорах с одним из ведущих российских поставщиков облачных услуг – компанией МТС. Провайдер обладает развитой инфраструктурой: собственными дата-центрами и каналами связи по всей стране. Планируем в ближайшее время объявить о заключении соглашения», – сообщила «Ведомостям» директор Amadeus по работе с авиакомпаниями России и СНГ Светлана Малюк.

Amadeus (Испания) – поставщик IT-решений для авиа- и travel-отраслей, в том числе систем обслуживания пассажиров (Passenger Service System, PSS). В такой системе хранятся данные обо всех билетах (проданных и нет), регистрациях на рейс и, соответственно, персональные данные пассажиров. В России PSS от Amadeus используют S7 и «Уральские авиалинии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных