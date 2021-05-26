Персональные данные российских авиапассажиров локализуют в облаке МТС

«Мы планируем локализовать наши IT‐решения в России. Здесь мы будем развертывать наши решения в российском облаке. Мы продвинулись в переговорах с одним из ведущих российских поставщиков облачных услуг – компанией МТС. Провайдер обладает развитой инфраструктурой: собственными дата-центрами и каналами связи по всей стране. Планируем в ближайшее время объявить о заключении соглашения», – сообщила «Ведомостям» директор Amadeus по работе с авиакомпаниями России и СНГ Светлана Малюк.