«Алису» научат оплачивать книги

В «Литрес» добавляют, что иметь аккаунт в сервисе не обязательно, но, если пользователь захочет слушать через колонку книги, купленные ранее на сайте или в приложении «Литрес», его нужно будет завести: «Всегда можно авторизоваться под имеющимся аккаунтом, и все покупки будут объединены». Представитель «Яндекса» отмечает, что через «Алису» можно приобрести на «Литрес» около 140 000 аудиокниг и подкастов.