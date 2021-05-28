«Алису» научат оплачивать книги«Яндекс» дополнил меню голосового помощника функцией покупки литературных произведений
В умных колонках «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса» появилась новая опция – пользователи с помощью голосовых команд могут выбирать в библиотеке «Литрес» аудиокниги и оплачивать их, отдав «Алисе» распоряжение, рассказали «Ведомостям» представители поисковика и сервиса электронных книг. Для этого надо будет подать голосовую команду «Алиса, купи эту книгу» или «Оплати «Литрес», после чего на смартфон пользователя придет push-уведомление для подтверждения платежа, а затем книга станет доступной для прослушивания через колонку или мобильное устройство, объясняют в «Яндексе».
В «Литрес» добавляют, что иметь аккаунт в сервисе не обязательно, но, если пользователь захочет слушать через колонку книги, купленные ранее на сайте или в приложении «Литрес», его нужно будет завести: «Всегда можно авторизоваться под имеющимся аккаунтом, и все покупки будут объединены». Представитель «Яндекса» отмечает, что через «Алису» можно приобрести на «Литрес» около 140 000 аудиокниг и подкастов.