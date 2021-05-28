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«Алису» научат оплачивать книги

«Яндекс» дополнил меню голосового помощника функцией покупки литературных произведений
Татьяна Исакова
Оплата аудиокниг через «Алису» может стать первым шагом к созданию на базе голосового помощника маркетплейса, на котором появятся самые разные товары и услуги Кирилл Каллиников /Кирилл Каллиников / РИА Новости

В умных колонках «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса» появилась новая опция – пользователи с помощью голосовых команд могут выбирать в библиотеке «Литрес» аудиокниги и оплачивать их, отдав «Алисе» распоряжение, рассказали «Ведомостям» представители поисковика и сервиса электронных книг. Для этого надо будет подать голосовую команду «Алиса, купи эту книгу» или «Оплати «Литрес», после чего на смартфон пользователя придет push-уведомление для подтверждения платежа, а затем книга станет доступной для прослушивания через колонку или мобильное устройство, объясняют в «Яндексе».

В «Литрес» добавляют, что иметь аккаунт в сервисе не обязательно, но, если пользователь захочет слушать через колонку книги, купленные ранее на сайте или в приложении «Литрес», его нужно будет завести: «Всегда можно авторизоваться под имеющимся аккаунтом, и все покупки будут объединены». Представитель «Яндекса» отмечает, что через «Алису» можно приобрести на «Литрес» около 140 000 аудиокниг и подкастов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных