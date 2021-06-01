НКК будет судиться со своими акционерами

На 2 июня намечено собрание акционеров НКК, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании Фролова ее президентом вместо занимающего этот пост сейчас Александра Калинина, владеющего 33% НКК, говорится в исковом заявлении, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас Фролов является совладельцем крупного IT-холдинга, в структуру которого входит разработчик отечественной операционной системы Astra Linux «Русбитех», производитель процессоров «Байкал электроникс», и другие компании, общая балансовая стоимость активов которых оценивается в 10 млрд руб., утверждают истцы. По их мнению, объединение ключевого актива НКК – «Аквариуса» (производитель компьютеров, серверов и другой электроники) с ООО «Русбитех» и «Байкал электроникс» приведет к созданию крупнейшего на территории РФ вертикально-интегрированного холдинга на рынке радиоэлектроники, обладающего значительным преимуществом при участии в торгах для государственных нужд. «Таким образом, объединение двух групп лиц в единую структуру – единого хозяйствующего субъекта, без осуществления контроля ФАС России может привести к ограничению конкуренции и ущемлению прав третьих лиц на различных товарных рынках», – говорится в исковом заявлении.