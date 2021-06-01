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НКК будет судиться со своими акционерами

Истец считает, что они нарушили антимонопольное законодательство
Валерий Кодачигов
Акционерам НКК пытаются вменить нарушения антимонопольного законодательства /«Аквариус»

Иск о признании недействительным соглашения Леонида Гольденберга, Евгения Лачкова и Дениса Фролова о продаже последнему 64% уставного капитала НКК направлен в Арбитражный суд Москвы, рассказал «Ведомостям» представитель истца.

На 2 июня намечено собрание акционеров НКК, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании Фролова ее президентом вместо занимающего этот пост сейчас Александра Калинина, владеющего 33% НКК, говорится в исковом заявлении, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас Фролов является совладельцем крупного IT-холдинга, в структуру которого входит разработчик отечественной операционной системы Astra Linux «Русбитех», производитель процессоров «Байкал электроникс», и другие компании, общая балансовая стоимость активов которых оценивается в 10 млрд руб., утверждают истцы. По их мнению, объединение ключевого актива НКК – «Аквариуса» (производитель компьютеров, серверов и другой электроники) с ООО «Русбитех» и «Байкал электроникс» приведет к созданию крупнейшего на территории РФ вертикально-интегрированного холдинга на рынке радиоэлектроники, обладающего значительным преимуществом при участии в торгах для государственных нужд. «Таким образом, объединение двух групп лиц в единую структуру – единого хозяйствующего субъекта, без осуществления контроля ФАС России может привести к ограничению конкуренции и ущемлению прав третьих лиц на различных товарных рынках», – говорится в исковом заявлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных