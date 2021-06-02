Охотничьи билеты в Москве будут выдавать быстрее

Автоматизация затронет процесс предоставления самой услуги по выдаче документа (нового или восстановленного), ведение реестра охотничьих билетов и их аннулирование, сказано в техническом задании закупки. Ее организаторы рассчитывают на «повышение доступности государственных услуг и сервисов, предоставляемых городскими организациями, за счет упрощения их получения». Сейчас ведение реестра охотничьих билетов в Москве не автоматизировано, указано в конкурсной документации, подать заявление на получение или закрытие охотничьего билета можно на портале московской мэрии mos.ru. Норматив по времени – один рабочий день на оформление заявки и еще пять на ее обработку и оформление билета. Новая система позволит ускорить обработку заявлений и отправку уведомлений о результатах их рассмотрения, объяснили в ДИТе. Принимать решение по заявлению по-прежнему будут уполномоченные сотрудники профильного МВД и Росгвардии, но ускорения процесса планируется достигнуть за счет применения искусственного интеллекта.