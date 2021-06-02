Охотничьи билеты в Москве будут выдавать быстрее

Охотничьи билеты в Москве будут выдавать быстрееНа безопасности в городе это не скажется, говорят эксперты
Выдачу охотничьих билетов, необходимых для разрешения на покупку спортивного и охотничьего огнестрельного оружия в Москве, автоматизируют – для этого создается специализированная информационная система. Это следует из конкурсной документации (лот АИС «Охотничий билет»), опубликованной на сайте госзакупок структурой департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) «Информационный город». Начальная стоимость конкурса составляет 23,8 млн руб., выигравший его подрядчик должен создать систему к февралю 2022 г.
Автоматизация затронет процесс предоставления самой услуги по выдаче документа (нового или восстановленного), ведение реестра охотничьих билетов и их аннулирование, сказано в техническом задании закупки. Ее организаторы рассчитывают на «повышение доступности государственных услуг и сервисов, предоставляемых городскими организациями, за счет упрощения их получения». Сейчас ведение реестра охотничьих билетов в Москве не автоматизировано, указано в конкурсной документации, подать заявление на получение или закрытие охотничьего билета можно на портале московской мэрии mos.ru. Норматив по времени – один рабочий день на оформление заявки и еще пять на ее обработку и оформление билета. Новая система позволит ускорить обработку заявлений и отправку уведомлений о результатах их рассмотрения, объяснили в ДИТе. Принимать решение по заявлению по-прежнему будут уполномоченные сотрудники профильного МВД и Росгвардии, но ускорения процесса планируется достигнуть за счет применения искусственного интеллекта.
Новая система позволит рассматривать не менее 30 000 заявок на получение охотничьих билетов в год, говорится в техническом задании. За час она должна обрабатывать 40 заявок и 120 сопутствующих документов – оценивать полноту и правильность оформления поданных документов.
Автоматизация процесса – это всегда ускорение обработки данных и выдачи результата, объясняет руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «Если автоматизация позволит обрабатывать до 40 заявок в час, то процедура может сократиться до 1–3 рабочих дней».
Несмотря на то что в процессе станет меньше ручных операций, проверка человеком на последнем этапе все равно должна остаться, согласен директор по развитию бизнеса Softline в нацпроекте «Цифровая экономика» Сергей Сошников: «В целом процесс выдачи охотничьих билетов – тематика весьма специфичная, не стоит рисковать качеством ручной проверки и считать, что скорость в данном случае решает».
Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая стрельбу в казанской гимназии, получил охотничий билет (и вместе с ним право на оружие) 18 февраля. Владислав Росляков, расстрелявший 17 октября учащихся Керченского политехнического колледжа, оформил билет за месяц до событий.
Создание электронной базы не может сказаться негативно на вопросах безопасности, поскольку речь идет об упрощении технической процедуры, а сами регламенты выдачи охотничьих билетов на уровне Москвы не меняются, а на федеральном уровне ужесточаются, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев (курирует вопросы охоты в нижней палате). «Если это упрощение технических процедур, людям не нужно будет стоять в лишней очереди, то это надо только приветствовать, – отметил депутат.
На заседании правительства 13 мая президент Владимир Путин заявил, что следует усилить контроль за оборотом гражданского оружия в России: «серьезно повысить требования к его владельцам». В том числе в части медицинских справок, которые можно просто купить за деньги, даже не приходя на осмотр: «Такие ситуации должны быть полностью исключены». Директор Росгвардии Виктор Золотов на заседании предложил повысить возраст, после которого можно покупать гражданское оружие, с 18 лет до 21 года, а также ввести прохождение специального курса обучения перед получением лицензии, писали «Ведомости» ранее.
Сейчас в России действительно около 4,5 млн охотничьих билетов. По закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» билеты выдаются дееспособным гражданам, не имеющим непогашенной или неснятой судимости и знакомым с охотничьим минимумом, в который входят меры безопасности при обращении с оружием. Изначально охотбилет выдавался на пять лет, сейчас он действует бессрочно за исключением аннулирования по решению владельца или суда.
Автоматизация получения охотничьих билетов никак не повлияет на безопасность, считает заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко: «В итоге решение принимает госслужащий». Он также отметил, что при получении охотбилета проверка знаний / экзамен по охотминимуму не предусмотрены, нужно лишь указать в заявлении, что претендент ознакомлен с этим охотминимумом. «Такой подход обезличивает заявителей, что необходимо устранить».
«Электронная база – это возможность более четкого контроля за людьми, у которых есть оружие, и в случае событий, аналогичных стрельбе в Казани, их можно будет определить быстрее», – говорит Николаев. Такую систему целесообразно вводить не только в Москве, заключает он.