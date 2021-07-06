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Избирательные участки оборудуют умными металлодетекторами

Их поставка заказана Минпромторгом
Татьяна Исакова Максим Иванов
Металлодетекторы – одна из мер защиты, которая будет использоваться на ключевых многолюдных участках /Концерн «Автоматика»

Концерн «Автоматика», входящий в «Ростех», по заказу Минпромторга поставит на избирательные участки 19 000 умных металлодетекторов, рассказали «Ведомостям» в «Автоматике». Эти устройства будут использоваться на парламентских выборах 19 сентября, отметил представитель концерна. Стоимость закупки – 4,1 млрд руб., следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

«До 19 сентября умные металлодетекторы планируется поставить в 10 регионов, в частности в Московскую, Воронежскую, Калужскую, Пензенскую области», – отметил представитель «Автоматики». В количестве 70 штук такие устройства будут использоваться и в Москве, говорится в конкурсной документации. Распределением рамок по регионам ведает Минпромторг, который консультируется по этому вопросу с МВД, отметил источник, близкий к Центризбиркому: «Голосование идет только три дня, в дальнейшем оборудование может использоваться для обеспечения безопасности школ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных