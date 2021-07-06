Избирательные участки оборудуют умными металлодетекторами

«До 19 сентября умные металлодетекторы планируется поставить в 10 регионов, в частности в Московскую, Воронежскую, Калужскую, Пензенскую области», – отметил представитель «Автоматики». В количестве 70 штук такие устройства будут использоваться и в Москве, говорится в конкурсной документации. Распределением рамок по регионам ведает Минпромторг, который консультируется по этому вопросу с МВД, отметил источник, близкий к Центризбиркому: «Голосование идет только три дня, в дальнейшем оборудование может использоваться для обеспечения безопасности школ».