Для монтажников-высотников создали виртуальный мир

«Россети» закупили у российского разработчика VR-приложений «Номикс» комплекс виртуальной реальности для обучения и тренировок своих сотрудников, рассказали «Ведомостям» в сетевой компании и в «Номиксе». На VR-тренажерах энергетики смогут отработать сложные задачи, при этом не подвергая себя опасности, утверждает представитель IТ-компании. Представитель «Россетей» рассчитывает, что тренировочный комплекс повысит качество подготовки персонала. «Технологии виртуальной реальности сегодня дают возможность полностью воссоздать среду в цифровом пространстве – как визуальные образы, так и ощущения, это обеспечивает высокую эффективность в обучении, – утверждает гендиректор «Номикса» Аркадий Оверин. – При обучении работе на линиях электропередачи такие решения незаменимы в контексте безопасности, в частности, потому, что позволяют избежать травм».