Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Для монтажников-высотников создали виртуальный мир

«Россети» закупают VR-тренажеры для обучения персонала
Татьяна Исакова
VR-имитация любых тренировок, которые требуют отвлечения больших человеческих и материальных ресурсов, – хороший бизнес-кейс /Ростех

«Россети» закупили у российского разработчика VR-приложений «Номикс» комплекс виртуальной реальности для обучения и тренировок своих сотрудников, рассказали «Ведомостям» в сетевой компании и в «Номиксе». На VR-тренажерах энергетики смогут отработать сложные задачи, при этом не подвергая себя опасности, утверждает представитель IТ-компании. Представитель «Россетей» рассчитывает, что тренировочный комплекс повысит качество подготовки персонала. «Технологии виртуальной реальности сегодня дают возможность полностью воссоздать среду в цифровом пространстве – как визуальные образы, так и ощущения, это обеспечивает высокую эффективность в обучении, – утверждает гендиректор «Номикса» Аркадий Оверин. – При обучении работе на линиях электропередачи такие решения незаменимы в контексте безопасности, в частности, потому, что позволяют избежать травм».

VR-тренажер от «Номикса» – это комплект из шлема виртуальной реальности и надеваемые на руки контроллеры. Программное обеспечение позволяет обыгрывать на тренажере замену выключателя на открытом распределительном устройстве мощностью 110 кВ и замену изолирующей подвески на воздушной линии мощностью 500 кВ.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных