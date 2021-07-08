Ученые выявили участки генома, определяющие уязвимость к коронавирусу

У людей в зависимости от их генома, т. е. молекул ДНК, разное течение болезни, объяснил он: «У участников исследования было выявлено 13 участков генома, которые тесно связаны с риском инфицирования или тяжелым течением COVID-19. В зависимости от мутации этих участков можно сделать вывод о том, подвержен ли конкретный организм коронавирусу и как будет проходить болезнь». Исследование проводилось на 50 000 заболевших коронавирусной инфекцией и 2 млн не заболевших человек.