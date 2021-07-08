Ученые выявили участки генома, определяющие уязвимость к коронавирусу

Ученые выявили участки генома, определяющие уязвимость к коронавирусуВ международном научном консорциуме Россию представляла компания Genotek
Международный консорциум COVID-19 Host Genetics Initiative, в котором Россию представляет медико-генетический центр Genotek, выявил генетические маркеры, свидетельствующие о подверженности людей коронавирусной инфекции и тяжелому развитию болезни, рассказал «Ведомостям» директор по коммуникациям Genotek Дмитрий Храпунов.
У людей в зависимости от их генома, т. е. молекул ДНК, разное течение болезни, объяснил он: «У участников исследования было выявлено 13 участков генома, которые тесно связаны с риском инфицирования или тяжелым течением COVID-19. В зависимости от мутации этих участков можно сделать вывод о том, подвержен ли конкретный организм коронавирусу и как будет проходить болезнь». Исследование проводилось на 50 000 заболевших коронавирусной инфекцией и 2 млн не заболевших человек.
«Нам удалось выявить определенные маркеры предрасположенности к коронавирусу, – говорит Храпунов. – В частности, если выявлена мутация в гене FOXP4, показывающая предрасположенность к раку легких, то это может свидетельствовать о восприимчивости к COVID-19. Такой же результат может показать ген DPP9, который выявляет предрасположенность и к раку легких, и фиброзу легких, и TYK2, который участвует в некоторых аутоиммунных заболеваниях».
В ходе исследования ученые выяснили, что из 13 участков генома, связанных с заболеваемостью COVID-19, два чаще встречаются у пациентов восточноазиатского или южноазиатского происхождения в сравнении с пациентами европейского происхождения, т. е. у национальностей первых групп тяжелое течение болезни вероятнее, чем у других. К этим группам относятся такие национальности, как китайцы, индусы, корейцы, непальцы, монголы и близкие им народы.
Мировое генетическое исследование проводится с марта 2020 г. специально созданным консорциумом, в который вошли представители научных сообществ США (Институт Брода Массачусетского технологического института, Гарвардского университета), Финляндии (Института молекулярной медицины FIMM), России (Genotek) и других стран. Международный консорциум сумел провести одно самых обширных совместных исследований в области генетики человека, включившее более 3300 авторов из 25 стран.
Для проведения анализа консорциум объединил результаты десятков отдельных исследований, выполненных научными лабораториями и генетическими компаниями, включая Genotek. В России в выборку попали 676 заболевших COVID-19 и 12 317 здоровых людей. Такой подход, с одной стороны, позволил исключить передачу исходных генетических данных пациентов и обезличить их, сохранив конфиденциальность, а с другой — суммировать результаты анализа большого количества исследуемых, подчеркивают в Genotek.
Исследование консорциума будет продолжаться, утверждают в Genotek. Предрасположенность к заболеванию будет исследоваться на основании новых данных, и результаты помогут определить индивидуальные профилактические меры и способы борьбы с коронавирусной инфекцией, уверены исследователи.