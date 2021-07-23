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На смену живым программистам идет искусственный интеллект

В России зарегистрирована первая написанная им компьютерная программа
Татьяна Исакова
Программисты – дефицитный и капиталоемкий кадровый ресурс /Максим Стулов / Ведомости

Sber AI зарегистрировала в Роспатенте программу, позволяющую искусственному интеллекту (ИИ) распознавать и анализировать объекты в виртуальной реальности, следует из материалов ведомства. Среди разработчиков программного обеспечения (ПО) значатся сотрудники Сбербанка – они обучили нейросеть написанию программного кода, рассказал «Ведомостям» его первый зампред правления Александр Ведяхин: «То есть это первая зарегистрированная в России программа, написанная ИИ».

Это действительно первый созданный роботом софт – во всяком случае в России, подтверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка ПО. «Создание финального решения в этой сфере и тем более его регистрация Роспатентом – это действительно первый случай», – подтверждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных