На смену живым программистам идет искусственный интеллект

Это действительно первый созданный роботом софт – во всяком случае в России, подтверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка ПО. «Создание финального решения в этой сфере и тем более его регистрация Роспатентом – это действительно первый случай», – подтверждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.