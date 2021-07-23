На смену живым программистам идет искусственный интеллект

На смену живым программистам идет искусственный интеллектВ России зарегистрирована первая написанная им компьютерная программа
Sber AI зарегистрировала в Роспатенте программу, позволяющую искусственному интеллекту (ИИ) распознавать и анализировать объекты в виртуальной реальности, следует из материалов ведомства. Среди разработчиков программного обеспечения (ПО) значатся сотрудники Сбербанка – они обучили нейросеть написанию программного кода, рассказал «Ведомостям» его первый зампред правления Александр Ведяхин: «То есть это первая зарегистрированная в России программа, написанная ИИ».
Это действительно первый созданный роботом софт – во всяком случае в России, подтверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка ПО. «Создание финального решения в этой сфере и тем более его регистрация Роспатентом – это действительно первый случай», – подтверждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.