Компания Евтушенкова планирует запустить в космос до 100 спутников

Компания Евтушенкова планирует запустить в космос до 100 спутниковИнвестиции оцениваются в сумму более 2 млрд рублей
АФК «Система» планирует инвестировать несколько миллиардов рублей в развитие спутникового флота компании «Спутникс», приобретенной в этом году.
«В ближайшие два года будет запущено около 100 малых космических аппаратов различного назначения, – сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров «Ситроникса», управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков. – Инвестиции составят несколько миллиардов рублей».
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