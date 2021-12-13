Microsoft повысит цены на облачное ПО на 10%

SPLA – это форма лицензирования, при которой партнер приобретает лицензии, разворачивает их в своем дата-центре и из него предлагает клиентам как облачный сервис, рассказала представитель Microsoft. MIOL (Microsoft Ireland Operations Limited) продает лицензии SPLA-реселлеру, это, например, компании 1С, «Монт» и Softline. SPLA-реселлер поставляет лицензии хостерам. Хостер может включить лицензии Microsoft в свой сервис, который предоставляет заказчикам. Заказчики этих услуг в основном малый и средний бизнес, рассказывает Лобанова. Физических лиц это повышение не коснется, уточнила она.