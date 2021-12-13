Microsoft повысит цены на облачное ПО на 10%Подорожают лицензии на Office, Windows Server и удаленные рабочие столы для бизнеса
Microsoft анонсировал повышение цен на облачное ПО на 10% c 1 января 2022 г., сообщили «Ведомостям» партнеры компании и подтвердила директор департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анна Лобанова. С 1 января 2022 г. на 10% увеличиваются цены на Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, RDS SAL (служба удаленных рабочих столов), сообщила она. Стоимость комплектов лицензий CIS Standard вырастет на 5%, CIS Datacenter – на 7%, добавила Лобанова.
6 декабря об этом были уведомлены дистрибуторы Microsoft в России, указала она, сославшись на глобальное повышение цен, которое произошло во всем мире.
Рост цен на лицензии произойдет, потому что были выпущены новые продукты, добавила Лобанова. В сентябре 2021 г. Microsoft объявил о доступности Windows Server 2022, следующей версии RDS и Office, для партнеров по SPLA, напомнила она.
SPLA – это форма лицензирования, при которой партнер приобретает лицензии, разворачивает их в своем дата-центре и из него предлагает клиентам как облачный сервис, рассказала представитель Microsoft. MIOL (Microsoft Ireland Operations Limited) продает лицензии SPLA-реселлеру, это, например, компании 1С, «Монт» и Softline. SPLA-реселлер поставляет лицензии хостерам. Хостер может включить лицензии Microsoft в свой сервис, который предоставляет заказчикам. Заказчики этих услуг в основном малый и средний бизнес, рассказывает Лобанова. Физических лиц это повышение не коснется, уточнила она.