Французский оператор Eutelsat приобретет британскую OneWeb

The Telegraph сообщает со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, что продажа OneWeb французам – это действенный способ поддержать убыточную компанию и при этом сохранить контроль над ней. Источники уверяют, что в результате сделки блокирующий пакет акций останется в руках правительства, которое наложит вето на перенос штаб-квартиры из Лондона.