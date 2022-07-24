Французский оператор Eutelsat приобретет британскую OneWeb

Французский оператор Eutelsat приобретет британскую OneWebНо ее перспективы и после этого неочевидны
Британская корпорация OneWeb может в скором времени объединиться с французским спутниковым оператором Eutelsat, сообщает газета The Telegraph. По подсчетам издания, покупатели оценили OneWeb в $3 млрд, при том что рыночная стоимость Eutelsat оценивается в $2,4 млрд. В случае успеха сделки, добавляет The Telegraph, Британия лишится компании, которая могла составить прямую конкуренцию Илону Маску с его проектом Starlink.
The Telegraph сообщает со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, что продажа OneWeb французам – это действенный способ поддержать убыточную компанию и при этом сохранить контроль над ней. Источники уверяют, что в результате сделки блокирующий пакет акций останется в руках правительства, которое наложит вето на перенос штаб-квартиры из Лондона.