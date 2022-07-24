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Французский оператор Eutelsat приобретет британскую OneWeb

Но ее перспективы и после этого неочевидны
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Отказ от развертывания группировки спутников с помощью российских носителей поставил OneWeb на грань банкротства / ТАСС

Британская корпорация OneWeb может в скором времени объединиться с французским спутниковым оператором Eutelsat, сообщает газета The Telegraph. По подсчетам издания, покупатели оценили OneWeb в $3 млрд, при том что рыночная стоимость Eutelsat оценивается в $2,4 млрд. В случае успеха сделки, добавляет The Telegraph, Британия лишится компании, которая могла составить прямую конкуренцию Илону Маску с его проектом Starlink.

The Telegraph сообщает со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, что продажа OneWeb французам – это действенный способ поддержать убыточную компанию и при этом сохранить контроль над ней. Источники уверяют, что в результате сделки блокирующий пакет акций останется в руках правительства, которое наложит вето на перенос штаб-квартиры из Лондона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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