В России зафиксировали рекордное падение продаж новых смартфонов

В России зафиксировали рекордное падение продаж новых смартфоновПо разным оценкам, показатель достиг минимума за последние 5–10 лет
О том, что продажи новых смартфонов во II квартале 2022 г. оказались минимальными за последние пять лет, «Ведомостям» рассказали в пресс-службе «Билайна». С такой оценкой согласился и представитель другого крупного мобильного оператора – Tele2.
Источник, близкий к одному из операторов, назвал квартальные продажи новых смартфонов «самыми низкими за десятилетие». В рублях же этот показатель, по его оценке, снизился «до уровня пандемийного 2020 года».
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