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Бизнес готовится судиться с российскими дистрибуторами из-за санкционного софта

Сейчас подано уже как минимум два подобных иска
Марина Царева Екатерина Кинякина
Бизнес готовится судиться с российскими дистрибуторами из-за санкционного софта / Евгений Разумный / Ведомости

Российский бизнес готовится к судебным процессам с российскими дистрибуторами из-за неработающего программного обеспечения (ПО), переставшего обслуживаться на фоне санкций. О такой тенденции «Ведомостям» рассказали три юриста, консультирующие клиентов с такими проблемами. По словам одного из собеседников, сейчас предприниматели выбирают стратегию: вести переговоры или идти в суд. Известно как минимум о двух исках бизнеса к дистрибуторам в связи с неработающим ПО.

В частности, это заявление в суд о расторжении договора и взыскании неосновательного обогащения к одному из коммерческих дистрибуторов Microsoft – «Монт». Это один из крупнейших в России дистрибуторов ПО. Истцом выступило ООО «Цифровые сервисы». На сайте компании указано, что она занимается проектами по цифровизации и импортозамещению, разрабатывает порталы, маркетплейсы и автоматизированные системы управления. Сумма исковых требований составляет 27,9 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных