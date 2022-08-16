Бизнес готовится судиться с российскими дистрибуторами из-за санкционного софта

Бизнес готовится судиться с российскими дистрибуторами из-за санкционного софтаСейчас подано уже как минимум два подобных иска
Российский бизнес готовится к судебным процессам с российскими дистрибуторами из-за неработающего программного обеспечения (ПО), переставшего обслуживаться на фоне санкций. О такой тенденции «Ведомостям» рассказали три юриста, консультирующие клиентов с такими проблемами. По словам одного из собеседников, сейчас предприниматели выбирают стратегию: вести переговоры или идти в суд. Известно как минимум о двух исках бизнеса к дистрибуторам в связи с неработающим ПО.
В частности, это заявление в суд о расторжении договора и взыскании неосновательного обогащения к одному из коммерческих дистрибуторов Microsoft – «Монт». Это один из крупнейших в России дистрибуторов ПО. Истцом выступило ООО «Цифровые сервисы». На сайте компании указано, что она занимается проектами по цифровизации и импортозамещению, разрабатывает порталы, маркетплейсы и автоматизированные системы управления. Сумма исковых требований составляет 27,9 млн руб.