Бизнес готовится судиться с российскими дистрибуторами из-за санкционного софта

Российский бизнес готовится к судебным процессам с российскими дистрибуторами из-за неработающего программного обеспечения (ПО), переставшего обслуживаться на фоне санкций. О такой тенденции «Ведомостям» рассказали три юриста, консультирующие клиентов с такими проблемами. По словам одного из собеседников, сейчас предприниматели выбирают стратегию: вести переговоры или идти в суд. Известно как минимум о двух исках бизнеса к дистрибуторам в связи с неработающим ПО.