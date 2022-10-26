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Спрос на комплектующие для компьютеров и ноутбуков вырос в несколько раз

При этом в России расширяется и первичный, и вторичный рынок электронных компонентов
Анастасия Курашева
В данный момент цены ряда комплектующих вернулись к уровню начала года, например, более доступными стали видеокарты / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и апгрейда компьютеров и ноутбуков по итогам первых девяти месяцев выросли год к году в 2–4 раза в зависимости от категорий. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «М.видео-Эльдорадо», тенденцию роста сегмента подтвердили представители Wildberries, Ozon и «Авито» (абсолютных цифр собеседники не приводят). Кратный рост спроса связан с уходом иностранных вендоров с российского рынка и подорожанием готовой продукции у официальных реселлеров.

Наибольшим спросом в январе – сентябре у покупателей «М.видео-Эльдорадо» пользовались видеокарты, оперативная память, жесткие диски, корпуса для компьютеров и процессоры, говорит представитель ритейлера. Максимальная покупательская активность, по его словам, пришлась на февраль – март.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных