Спрос на комплектующие для компьютеров и ноутбуков вырос в несколько раз

Спрос на комплектующие для компьютеров и ноутбуков вырос в несколько разПри этом в России расширяется и первичный, и вторичный рынок электронных компонентов
Продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и апгрейда компьютеров и ноутбуков по итогам первых девяти месяцев выросли год к году в 2–4 раза в зависимости от категорий. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «М.видео-Эльдорадо», тенденцию роста сегмента подтвердили представители Wildberries, Ozon и «Авито» (абсолютных цифр собеседники не приводят). Кратный рост спроса связан с уходом иностранных вендоров с российского рынка и подорожанием готовой продукции у официальных реселлеров.
Наибольшим спросом в январе – сентябре у покупателей «М.видео-Эльдорадо» пользовались видеокарты, оперативная память, жесткие диски, корпуса для компьютеров и процессоры, говорит представитель ритейлера. Максимальная покупательская активность, по его словам, пришлась на февраль – март.