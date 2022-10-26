Спрос на комплектующие для компьютеров и ноутбуков вырос в несколько раз

Продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и апгрейда компьютеров и ноутбуков по итогам первых девяти месяцев выросли год к году в 2–4 раза в зависимости от категорий. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «М.видео-Эльдорадо», тенденцию роста сегмента подтвердили представители Wildberries, Ozon и «Авито» (абсолютных цифр собеседники не приводят). Кратный рост спроса связан с уходом иностранных вендоров с российского рынка и подорожанием готовой продукции у официальных реселлеров.