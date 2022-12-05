Операторов обяжут отчитываться о подменных номерах перед Минцифры

Минцифры может получить право запрашивать у операторов данные о совершенном вызове на основании обращений граждан через портал «Госуслуги». Это предусматривают поправки к закону «О связи», подготовленные группой членов Федерального собрания во главе с членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артемом Шейкиным. Цель поправок – борьба с телефонным мошенничеством с использованием подменных номеров.