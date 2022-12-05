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Операторов обяжут отчитываться о подменных номерах перед Минцифры

Проверка будет инициироваться по факту каждой жалобы абонента на «Госуслугах»
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
После принятия поправок фактов телефонного мошенничества с подменой номера должно стать меньше / Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры может получить право запрашивать у операторов данные о совершенном вызове на основании обращений граждан через портал «Госуслуги». Это предусматривают поправки к закону «О связи», подготовленные группой членов Федерального собрания во главе с членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артемом Шейкиным. Цель поправок – борьба с телефонным мошенничеством с использованием подменных номеров.

Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил Шейкин, а также источник «Ведомостей» в Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных