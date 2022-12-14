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Иностранные интернет-компании смогут обойти требование отключить рекомендательные алгоритмы

Российский интернет-бизнес борется за возможность монетизировать информацию о пользователях
Анна Устинова Анастасия Курашева
Наибольшие потери может испытать на себе электронная коммерция, указано в документе / Максим Стулов / Ведомости

Отключение рекомендательных алгоритмов может поставить российские интернет-сервисы в неконкурентное положение по отношению к западным. Механизм отключения предусмотрен законопроектом, который разрабатывает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Письмо с позицией интернет-отрасли по законопроекту было направлено в начале декабря АНО «Цифровая экономика» (в него входят «Сбер», «Яндекс», VK) в адрес Минцифры, Минэкономразвития, комитета Госдумы по информполитике и управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

«Ведомости» ознакомились с копией документа и направили запросы по списку получателей. Представитель АНО «Цифровая экономика» подтвердил отправку письма. Представитель Минэка сообщил, что в министерстве не получали письма. Остальные структуры на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных