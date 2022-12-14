Иностранные интернет-компании смогут обойти требование отключить рекомендательные алгоритмы

Отключение рекомендательных алгоритмов может поставить российские интернет-сервисы в неконкурентное положение по отношению к западным. Механизм отключения предусмотрен законопроектом, который разрабатывает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Письмо с позицией интернет-отрасли по законопроекту было направлено в начале декабря АНО «Цифровая экономика» (в него входят «Сбер», «Яндекс», VK) в адрес Минцифры, Минэкономразвития, комитета Госдумы по информполитике и управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.