«Мегафон» пытается компенсировать повышение тарифов недовольным абонентам

«Мегафон» пытается компенсировать повышение тарифов недовольным абонентамНо через несколько месяцев абонентам придется платить по повышенным тарифам самостоятельно
«Мегафон» может компенсировать отдельным абонентам повышение тарифов, анонсированное в конце декабря 2022 г. Предложение о начислении ежемесячного бонуса в размере 65 руб. на счет в течение полугода получили два сотрудника «Ведомостей», пользующиеся услугами этого оператора. Они обратились в техподдержку «Мегафона» в конце прошлого года, после того как получили уведомления о повышении стоимости услуг в январе 2023 г.
«От изменений не отказаться, увы. Мне не хочется, чтобы ситуация расстраивала вас. Как компенсацию я могу предложить «Бонус 65 руб. каждый месяц на 6 месяцев», – сообщил оператор техподдержки «Мегафона» одному из абонентов. По словам этого клиента, он обратился в техподдержку после того, как его уведомили, что его тариф планируется повысить на 45,5 руб. до 500,5 руб. в месяц. В качестве альтернативы ему предложили перейти на тариф за 510 руб. в месяц с большим количеством минут и интернет-трафика.