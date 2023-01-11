«Мегафон» пытается компенсировать повышение тарифов недовольным абонентам

«От изменений не отказаться, увы. Мне не хочется, чтобы ситуация расстраивала вас. Как компенсацию я могу предложить «Бонус 65 руб. каждый месяц на 6 месяцев», – сообщил оператор техподдержки «Мегафона» одному из абонентов. По словам этого клиента, он обратился в техподдержку после того, как его уведомили, что его тариф планируется повысить на 45,5 руб. до 500,5 руб. в месяц. В качестве альтернативы ему предложили перейти на тариф за 510 руб. в месяц с большим количеством минут и интернет-трафика.