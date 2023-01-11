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«Мегафон» пытается компенсировать повышение тарифов недовольным абонентам

Но через несколько месяцев абонентам придется платить по повышенным тарифам самостоятельно
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Абонентам все равно придется через несколько месяцев оплачивать повышенный тариф самостоятельно / Андрей Гордеев / Ведомости

«Мегафон» может компенсировать отдельным абонентам повышение тарифов, анонсированное в конце декабря 2022 г. Предложение о начислении ежемесячного бонуса в размере 65 руб. на счет в течение полугода получили два сотрудника «Ведомостей», пользующиеся услугами этого оператора. Они обратились в техподдержку «Мегафона» в конце прошлого года, после того как получили уведомления о повышении стоимости услуг в январе 2023 г.

«От изменений не отказаться, увы. Мне не хочется, чтобы ситуация расстраивала вас. Как компенсацию я могу предложить «Бонус 65 руб. каждый месяц на 6 месяцев», – сообщил оператор техподдержки «Мегафона» одному из абонентов. По словам этого клиента, он обратился в техподдержку после того, как его уведомили, что его тариф планируется повысить на 45,5 руб. до 500,5 руб. в месяц. В качестве альтернативы ему предложили перейти на тариф за 510 руб. в месяц с большим количеством минут и интернет-трафика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных