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Рогозин обозначил цели своего возвращения в зону боевых действий

Экс-глава «Роскосмоса» намерен отомстить и испытать новое оружие
Инна Сидоркова
t.me/rogozin_do

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, раненный в Донецке в конце 2022 г., заявил «Ведомостям», что вернулся в зону боевых действий «с целью отомстить».

«Это личное. Ребята были моими друзьями. Я их вдовам обещал уничтожить тех украинских артиллеристов, что нас обстреляли», – сказал Рогозин. 

Он также сообщил, что намерен «доделать начатое». В частности, испытать в бою те новшества, которые необходимы фронту. «Это и "Маркеры", и "умные" минометные прицелы, и несколько новых ударных БПЛА... Много чего. Дело чести – все это довести до ума и до фронта», – заявил «Ведомостям» Рогозин.

Он получил ранение в спину 21 декабря 2022 г. после обстрела украинскими военными гостиницы в Донецке, где он находился. По словам экс-главы «Роскосмоса», на тот момент он уже около трех месяцев находился в зоне спецоперации. 

В тот день, по утверждению Рогозина, он был на полигоне недалеко от Марьинки, где участвовал в подготовке снайперов-добровольцев отряда БАРС-11. Вечером политик вернулся в гостиницу, успел переодеться и спуститься вниз, прежде чем начался обстрел, рассказал Рогозин.

Изначально врачи говорили, что осколок мины извлечь нельзя. Рогозина госпитализировали в Ростов-на-Дону, а после – в Москву, где провели операцию и все же извлекли осколок. 29 декабря 2022 г. он опубликовал свою первую фотографию после операции. 

В начале января стало известно, что извлеченный осколок Рогозин направил чрезвычайному и полномочному послу Франции Пьеру Леви.

В декабре 2022 г. вышла его книга «На Западном фронте Бес перемен». «Сегодня мне сообщили, что в конце декабря выйдет моя книга «На Западном фронте Бес перемен». Да-да, именно такое прочтение, ошибки здесь нет. <…> Я закончил работу над ней еще в начале октября, но подписал только сейчас. Уверен, она вас заинтересует», – писал в своем Telegram-канале бывший глава «Роскосмоса».

В книге Рогозин делится воспоминаниями о юности и своей политической карьере, описывает людей и события, которые сформировали новейшую историю России. Она охватывает события с 1991 по 2002 гг. «Это история моей жизни, которая так драматично связана с жизнью моего народа и моей страны», – цитирует автора издательство «АСТ».

Сейчас Рогозин руководит группой военных советников «Царские волки» в Донбассе. Он отмечает, что его группа продолжает пополняться опытными военными и военно-техническими специалистами. 29 января Рогозин сообщил, что началась подготовка к отправке в Донбасс четырех беспилотных роботов «Маркер», способных поражать танки Abrams и Leopard.

Рогозин покинул должность генерального директора «Роскосмоса» в июле 2022 г. Он руководил госкорпорацией более четырех лет. Его место занял бывший вице-премьер по ОПК Юрий Борисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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