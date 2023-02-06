Рогозин обозначил цели своего возвращения в зону боевых действий

В декабре 2022 г. вышла его книга «На Западном фронте Бес перемен». «Сегодня мне сообщили, что в конце декабря выйдет моя книга «На Западном фронте Бес перемен». Да-да, именно такое прочтение, ошибки здесь нет. <…> Я закончил работу над ней еще в начале октября, но подписал только сейчас. Уверен, она вас заинтересует», – писал в своем Telegram-канале бывший глава «Роскосмоса».