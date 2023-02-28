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Маркетплейсы по-прежнему боятся зайти в новые регионы

Доставку туда заказов за комиссию осуществляют серые курьерские сервисы
Анастасия Курашева
Маркетплейсы пока не будут торопиться с запуском ПВЗ на присоединенных территориях / Андрей Гордеев / Ведомости

Пока маркетплейсы не работают в новых регионах России, там заработали серые курьерские сервисы, которые предлагают услуги доставки товаров, взимая комиссию с покупателей. Чаще всего при такой схеме в качестве пункта выдачи выбирается точка в соседней Ростовской области. Как убедились «Ведомости», в соцсетях и Telegram можно найти десятки сервисов, которые привозят в Донецк и Луганск товары с Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркета», а также китайских Aliexpress и Shein.

При оформлении заказа через такой сервис в Telegram или «В контакте» можно выбрать два способа доставки: самостоятельно или с помощью сотрудников сервиса. В первом случае пользователь должен оформить и оплатить заказ через официальное приложение маркетплейса, выбрав в нем пункт выдачи заказов, который указан в курьерском сервисе. Дальше покупатель отправляет курьеру код для получения товара, и курьер должен доставить посылку заказчику. Чаще всего в списке городов, в которые привозят заказы для жителей новых российских регионов, – Ростов-на-Дону и Таганрог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных