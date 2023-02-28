Маркетплейсы по-прежнему боятся зайти в новые регионы

При оформлении заказа через такой сервис в Telegram или «В контакте» можно выбрать два способа доставки: самостоятельно или с помощью сотрудников сервиса. В первом случае пользователь должен оформить и оплатить заказ через официальное приложение маркетплейса, выбрав в нем пункт выдачи заказов, который указан в курьерском сервисе. Дальше покупатель отправляет курьеру код для получения товара, и курьер должен доставить посылку заказчику. Чаще всего в списке городов, в которые привозят заказы для жителей новых российских регионов, – Ростов-на-Дону и Таганрог.