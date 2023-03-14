Белорусские холодильники пользуются повышенным спросом

В 2022 г. на российском рынке было продано более 3 млн холодильников, подсчитала «F+ tech-Марвел». «М.видео-Эльдорадо» называет схожие цифры и добавляет, что морозильных ларей и камер купили около 1 млн шт. По данным «F+ tech-Марвел», объем российского рынка холодильников составил 120 млрд руб. Лидерами стали Haier (доля рынка в деньгах – 20,6%), LG (12,3%), Atlant (6%), Indesit и Beko (по 5,7%).