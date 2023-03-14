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Белорусские холодильники пользуются повышенным спросом

Среди популярных марок бытовой техники также отечественные «Саратов» и «Бирюса»
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

Ритейлеры зафиксировали повышенный спрос покупателей на белорусские холодильники Atlant из-за сокращения присутствия на российском рынке международных марок. По данным группы «М.видео-Эльдорадо», белорусский Atlant в 2022 г. вошел в топ-5 производителей холодильников. В прошлом году продали около 245 000 холодильников марки Atlant, следует из статистики ГК «F+ tech-Марвел».

В 2022 г. на российском рынке было продано более 3 млн холодильников, подсчитала «F+ tech-Марвел». «М.видео-Эльдорадо» называет схожие цифры и добавляет, что морозильных ларей и камер купили около 1 млн шт. По данным «F+ tech-Марвел», объем российского рынка холодильников составил 120 млрд руб. Лидерами стали Haier (доля рынка в деньгах – 20,6%), LG (12,3%), Atlant (6%), Indesit и Beko (по 5,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных