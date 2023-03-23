В России создается еще одна ассоциация разработчиков видеоигр

В России создается еще одна ассоциация разработчиков видеоигрСреди ее инициаторов – VK
В России будет создаваться Ассоциация разработчиков видеоигр, одной из целей которой будет развитие экспортного потенциала отечественных проектов, сообщил «Ведомостям» представитель правительства. Других подробностей проекта он не привел. Одним из инициаторов создания отраслевого объединения стала интернет-компания VK, утверждают четыре собеседника «Ведомостей» на отечественном рынке видеоигр. Представитель VK отказался от комментариев.
Работа над созданием ассоциации ведется как минимум с ноября 2022 г., говорит один из собеседников «Ведомостей», близкий к крупным студиям разработки игр. В качестве главы создаваемой ассоциации рассматривают Александра Михеева, который сейчас занимает должность директора по продукту VK Play. Ранее он был гендиректором закрывшегося в 2022 г. игрового подразделения «Сбера» SberGames. Кандидатуру Михеева рекомендовал гендиректор VK Владимир Кириенко, утверждают два собеседника «Ведомостей» на рынке видеоигр. Михеев переадресовал вопросы по ассоциации в пресс-службу VK Play.