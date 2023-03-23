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В России создается еще одна ассоциация разработчиков видеоигр

Среди ее инициаторов – VK
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
Freepik

В России будет создаваться Ассоциация разработчиков видеоигр, одной из целей которой будет развитие экспортного потенциала отечественных проектов, сообщил «Ведомостям» представитель правительства. Других подробностей проекта он не привел. Одним из инициаторов создания отраслевого объединения стала интернет-компания VK, утверждают четыре собеседника «Ведомостей» на отечественном рынке видеоигр. Представитель VK отказался от комментариев.

Работа над созданием ассоциации ведется как минимум с ноября 2022 г., говорит один из собеседников «Ведомостей», близкий к крупным студиям разработки игр. В качестве главы создаваемой ассоциации рассматривают Александра Михеева, который сейчас занимает должность директора по продукту VK Play. Ранее он был гендиректором закрывшегося в 2022 г. игрового подразделения «Сбера» SberGames. Кандидатуру Михеева рекомендовал гендиректор VK Владимир Кириенко, утверждают два собеседника «Ведомостей» на рынке видеоигр. Михеев переадресовал вопросы по ассоциации в пресс-службу VK Play.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных