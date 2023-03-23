В России создается еще одна ассоциация разработчиков видеоигр

Работа над созданием ассоциации ведется как минимум с ноября 2022 г., говорит один из собеседников «Ведомостей», близкий к крупным студиям разработки игр. В качестве главы создаваемой ассоциации рассматривают Александра Михеева, который сейчас занимает должность директора по продукту VK Play. Ранее он был гендиректором закрывшегося в 2022 г. игрового подразделения «Сбера» SberGames. Кандидатуру Михеева рекомендовал гендиректор VK Владимир Кириенко, утверждают два собеседника «Ведомостей» на рынке видеоигр. Михеев переадресовал вопросы по ассоциации в пресс-службу VK Play.