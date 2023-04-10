«Яндекс» стал лидером в сегменте по числу проданных гаджетов

На фоне ухода иностранных вендоров с российского рынка в 2022 г. «Яндекс» почти вдвое нарастил продажи потребительской электроники и впервые стал лидером в сегменте. Доля рынка, которую заняла компания, в штуках составила 13,2%, всего было продано 2,5 млн устройств на 20,1 млрд руб., рассказал «Ведомостям» бизнес-аналитик «F+ tech Марвел» Антон Фомин. В 2021 г., когда компания продала 1,4 млн гаджетов на сумму 9,8 млрд руб., доля составила 7,3%, отметил эксперт. Общий объем сегмента потребэлектроники в 2022 г. составил 283,3 млрд руб.