«Яндекс» стал лидером в сегменте по числу проданных гаджетов

«Яндекс» стал лидером в сегменте по числу проданных гаджетовНо в денежном выражении первые два места удержали Samsung и LG
На фоне ухода иностранных вендоров с российского рынка в 2022 г. «Яндекс» почти вдвое нарастил продажи потребительской электроники и впервые стал лидером в сегменте. Доля рынка, которую заняла компания, в штуках составила 13,2%, всего было продано 2,5 млн устройств на 20,1 млрд руб., рассказал «Ведомостям» бизнес-аналитик «F+ tech Марвел» Антон Фомин. В 2021 г., когда компания продала 1,4 млн гаджетов на сумму 9,8 млрд руб., доля составила 7,3%, отметил эксперт. Общий объем сегмента потребэлектроники в 2022 г. составил 283,3 млрд руб.
К сегменту потребительской электроники «F+ tech| Марвел» относит 15 категорий товаров, в числе которых телевизоры, ТВ-приставки, домашние аудиосистемы, Bluetooth-колонки, игровые консоли, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, дроны, автомобильные мультимедиасистемы и проч. Как следует из данных компании, «Яндексу» удалось занять доминирующую долю в сегменте, хотя его товары представлены лишь в трех категориях: домашние аудиосистемы, телевизоры и автомобильная навигация.