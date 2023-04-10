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«Яндекс» стал лидером в сегменте по числу проданных гаджетов

Но в денежном выражении первые два места удержали Samsung и LG
Анастасия Курашева Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

На фоне ухода иностранных вендоров с российского рынка в 2022 г. «Яндекс» почти вдвое нарастил продажи потребительской электроники и впервые стал лидером в сегменте. Доля рынка, которую заняла компания, в штуках составила 13,2%, всего было продано 2,5 млн устройств на 20,1 млрд руб., рассказал «Ведомостям» бизнес-аналитик «F+ tech Марвел» Антон Фомин. В 2021 г., когда компания продала 1,4 млн гаджетов на сумму 9,8 млрд руб., доля составила 7,3%, отметил эксперт. Общий объем сегмента потребэлектроники в 2022 г. составил 283,3 млрд руб.

К сегменту потребительской электроники «F+ tech| Марвел» относит 15 категорий товаров, в числе которых телевизоры, ТВ-приставки, домашние аудиосистемы, Bluetooth-колонки, игровые консоли, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, дроны, автомобильные мультимедиасистемы и проч. Как следует из данных компании, «Яндексу» удалось занять доминирующую долю в сегменте, хотя его товары представлены лишь в трех категориях: домашние аудиосистемы, телевизоры и автомобильная навигация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных