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Новые регионы России начали отображать в навигационном сервисе

Первым считать эти территории частью России осмелился Navitel
Анна Устинова
Александр Демьянчук / ТАСС

Разработчик навигационного ПО и карт Navitel, в который инвестировал сотовый оператор МТС, начал отображать принадлежность к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили «Ведомостям» три пользователя из ДНР. «Ведомости» убедились в том, что при скачивании последней обновленной карты России, датированной I кварталом 2023 г., указанные регионы отображаются в границах нашей страны.

Navitel – первый картографический сервис, который начал отображать эти регионы в составе РФ, хотя официально в состав России они вошли после референдумов 30 сентября 2022 г. «Яндекс.Карты» в целом убрали границы государств на обзорной карте мира, сообщал «Яндекс» еще в июне 2022 г. В Google.Maps территория четырех регионов обозначена как часть Украины. В Maps.me республики включены в пакет карт «Украина», а в российском 2ГИС карты Донецка, Луганска, Мелитополя и Херсона недоступны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных