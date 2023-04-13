Новые регионы России начали отображать в навигационном сервисе

Navitel – первый картографический сервис, который начал отображать эти регионы в составе РФ, хотя официально в состав России они вошли после референдумов 30 сентября 2022 г. «Яндекс.Карты» в целом убрали границы государств на обзорной карте мира, сообщал «Яндекс» еще в июне 2022 г. В Google.Maps территория четырех регионов обозначена как часть Украины. В Maps.me республики включены в пакет карт «Украина», а в российском 2ГИС карты Донецка, Луганска, Мелитополя и Херсона недоступны.