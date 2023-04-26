Спрос на системы защиты от беспилотников за год вырос в 5 раз

Спрос на системы защиты от дронов с января по март 2023 г. вырос в 3 раза, а год к году – в 5 раз. Это следует из данных маркетплейса систем безопасности «Техключи.рф» и статистики поисковых запросов «Яндекс.Вордстат». Если раньше такие системы приобретали только промышленные компании и государственные организации, то с начала 2023 г. покупателями стали частные лица, в том числе представители дачных кооперативов и коттеджных поселков, отметил гендиректор «Техключи.рф» Тигран Исраелян. Количество поисковых запросов по ключевым словам «защита от БПЛА» в марте 2023 г. выросло в 5 раз по сравнению с мартом 2022 г. с 229 до 1178 запросов в месяц, следует из данных сервиса «Яндекс.Вордстат».