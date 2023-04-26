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Спрос на системы защиты от беспилотников за год вырос в 5 раз

Ими активно интересуются физлица, дачники и представители коттеджных поселков
Анастасия Курашева
Freepik

Спрос на системы защиты от дронов с января по март 2023 г. вырос в 3 раза, а год к году – в 5 раз. Это следует из данных маркетплейса систем безопасности «Техключи.рф» и статистики поисковых запросов «Яндекс.Вордстат». Если раньше такие системы приобретали только промышленные компании и государственные организации, то с начала 2023 г. покупателями стали частные лица, в том числе представители дачных кооперативов и коттеджных поселков, отметил гендиректор «Техключи.рф» Тигран Исраелян. Количество поисковых запросов по ключевым словам «защита от БПЛА» в марте 2023 г. выросло в 5 раз по сравнению с мартом 2022 г. с 229 до 1178 запросов в месяц, следует из данных сервиса «Яндекс.Вордстат».

Руководитель одного из крупнейших поставщиков антидрон-решений Kaspersky Antidrone Владимир Туров подтвердил тенденцию и добавил, что с января по апрель 2023 г. компания получила такое же количество запросов на покупку ПАК (программно-аппаратных комплексов), сколько за весь 2022 год, не приводя абсолютных показателей. И в 2022 г. количество запросов на антидрон-решения компании выросло в 3,5 раза по сравнению с 2021 г., сказал Туров. Основная целевая аудитория компании – это критическая инфраструктура и промышленность, также компания получает запросы от организаторов массовых мероприятий, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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