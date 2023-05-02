В России готовятся запустить сеть выставочных центров для компаний по кибербезопасности

В России готовятся запустить сеть выставочных центров для компаний по кибербезопасностиАвтором идеи и одним из инвесторов проекта выступит основатель Positive Technologies Юрий Максимов
Частные инвесторы намереваются создать в России сеть выставочных пространств, посвященных теме кибербезопасности. Проект запускает предприниматель Сергей Калмыков – бывший коммерческий директор парка развлечений в Сочи и генеральный директор гандбольного клуба «Кубань». Два источника «Ведомостей» знают, что инвестором и автором идеи выступил основатель Positive Technologies Юрий Максимов.
Максимов подтвердил «Ведомостям» свое участие. «В проекте большая группа авторов, я один из них, хотя справедливости ради надо сказать, что совсем не самый активный. Это партнерство людей индустрии кибербеза, и не только», – сообщил он. Подтвердил его участие в качестве инвестора и Калмыков, не раскрыв других участников, но заверив, что среди них нет и не будет компаний – вендоров ИБ-решений.