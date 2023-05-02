В России готовятся запустить сеть выставочных центров для компаний по кибербезопасности

Максимов подтвердил «Ведомостям» свое участие. «В проекте большая группа авторов, я один из них, хотя справедливости ради надо сказать, что совсем не самый активный. Это партнерство людей индустрии кибербеза, и не только», – сообщил он. Подтвердил его участие в качестве инвестора и Калмыков, не раскрыв других участников, но заверив, что среди них нет и не будет компаний – вендоров ИБ-решений.