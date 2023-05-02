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В России готовятся запустить сеть выставочных центров для компаний по кибербезопасности

Автором идеи и одним из инвесторов проекта выступит основатель Positive Technologies Юрий Максимов
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Фото из презентации проекта «Кибердом»

Частные инвесторы намереваются создать в России сеть выставочных пространств, посвященных теме кибербезопасности. Проект запускает предприниматель Сергей Калмыков – бывший коммерческий директор парка развлечений в Сочи и генеральный директор гандбольного клуба «Кубань». Два источника «Ведомостей» знают, что инвестором и автором идеи выступил основатель Positive Technologies Юрий Максимов.

Максимов подтвердил «Ведомостям» свое участие. «В проекте большая группа авторов, я один из них, хотя справедливости ради надо сказать, что совсем не самый активный. Это партнерство людей индустрии кибербеза, и не только», – сообщил он. Подтвердил его участие в качестве инвестора и Калмыков, не раскрыв других участников, но заверив, что среди них нет и не будет компаний – вендоров ИБ-решений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных