ФРИИ решил сосредоточиться на «антиединорогах»Фонд объявил о смене инвестстратегии на фоне сокращения венчурного финансирования в РФ
Акселератор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) перешел на работу по дивидендной модели, рассказал журналистам директор ФРИИ Кирилл Варламов. Если ранее фонд ориентировался на поиск компаний-«единорогов», которые в результате инвестиций выходят на IPO или входят в периметр инвестора-стратега, то теперь ФРИИ планирует зарабатывать на дивидендах профинансированных компаний, пояснил он.
«Мы будем искать в каком-то смысле «антиединорогов», – отметил Варламов. По его словам, ранее акселератор ФРИИ ориентировался на компании с длительным сроком инвестирования, но с большой прибылью в результате IPO или продажи инвестору-стратегу. Теперь же фонд планирует вкладываться в стартапы, зарабатывать на которых сможет в виде дивидендов в перспективе одного года – двух лет. Такой стратегии ФРИИ придерживался до 2018 г., добавил Варламов.
Смена стратегии произошла на фоне сокращения российского рынка венчурного финансирования в 10 раз, отметил директор ФРИИ.
«Мы планируем набрать порядка 15-25 компаний, но если придет много хороших, то мы готовы взять и до 35 компаний», – рассказал Варламов, говоря о ближайшем наборе стартапов в акселератор. Фонд будет готов предложить до 5 млн руб. за 7-10% акций компании. Из обязательных условий – выручка в размере 12-100 млн руб. в год и преимущественно российское владение: не менее 50% компании должны принадлежать гражданам России. В дальнейшем ФРИИ сможет инвестировать в эти же компании уже до 80 млн руб.
Всего ФРИИ планирует инвестировать в такие стартапы по 750 млн руб. ежегодно на протяжении 2-3 лет. Всего ФРИИ сможет инвестировать до 2,25 млрд руб. до 2025 г.
Перезапуск акселератора ФРИИ с обновленной концепцией соответствует текущим российским реалиям, считает партнер и глава венчурной практики ASB Consulting Group Екатерина Захарова. «В России довольно мало инвесторов поздней стадии или стратегических инвесторов для M&A сделок, что еще больше влияет на оценку проектов в итак не самое легкое время», – объяснила она. Кроме того, для российских проектов серьезно ограничен доступ к международному капиталу. Несмотря на это, компании могут показывать стабильный рост на внутрироссийском рынке, а также в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки, что может приносить неплохой дивидендный доход инвесторам, уверена Захарова.
Помимо дивидендного подхода некоторые игроки сейчас делают ставку на IPO внутри страны в связи с отсутствием у российских инвесторов надежного доступа к иностранным биржам, заметил основатель венчурной компании Daily challenge Андрей Табуринский.
В условиях высокой турбулентности сложно делать прогнозы относительно срока окупаемости, заметила Захарова. Но поскольку ФРИИ работает как evergreen фонд (фонд с неограниченным сроком работы. – «Ведомости»), это позволит «рано или поздно выйти из проекта с планируемой доходностью», в отличие от фондов, которые ограничены сроком, считает она.
У ФРИИ нет приоритетных направлений, поэтому выбор проектов для инвестиций может быть очень широкий, продолжила эксперт. По словам Захаровой, в России сейчас много незакрытых областей, в том числе за счет ухода иностранных участников рынка. Например, недавно об уходе из России объявил Tinder, то есть сфера знакомств освободилась для появления новых стартапов, обратила внимание Захарова.
Что такое ФРИИ
ФРИИ создан в 2013 г. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы. В начале 2020 г. совладельцем 31% фонда стал «Ростелеком». Оператор тогда вложил в фонд 2 млрд руб. Среди крупнейших известных инвестиций фонда – 217 млн руб. в разработчика голосовых роботов Robot Vera и VeraVoice «Стафори», 210 млн в производителя портативных проекторов Cinemood, 197 млн в финтех-сервис PimPay, 160 млн в облачный игровой сервис PlayKey и по 150 млн в сервис анализа трафика UBIC и разработчика роботов Promobot. Из каких компаний ФРИИ вышел, его преставители не раскрывают. По словам Кирилла Варламова, в 2022 г. фонд вышел из двух проектов, еще два выхода запланированы на 2023 г.
Российский венчурный рынок и раньше не мог полноценно работать по классической модели, рассуждает партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин. Локальный рынок и в 2021 г. был весьма слабым в мировых масштабах, на него приходилось всего 0,2% от глобального объема инвестиций, привел данные эксперт. В 2022 г., по его словам, число венчурных сделок в стране упало вдвое. «Сейчас для всех стало очевидно: шанс того, что в России можно вырастить "единорога", мизерный, – сказал Махлин. – На этом фоне стратегия ФРИИ выглядит вполне разумно».