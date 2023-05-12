ФРИИ решил сосредоточиться на «антиединорогах»

Российский венчурный рынок и раньше не мог полноценно работать по классической модели, рассуждает партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин. Локальный рынок и в 2021 г. был весьма слабым в мировых масштабах, на него приходилось всего 0,2% от глобального объема инвестиций, привел данные эксперт. В 2022 г., по его словам, число венчурных сделок в стране упало вдвое. «Сейчас для всех стало очевидно: шанс того, что в России можно вырастить "единорога", мизерный, – сказал Махлин. – На этом фоне стратегия ФРИИ выглядит вполне разумно».