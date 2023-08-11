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Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России

Тяжелый видеоконтент принесла в мессенджер и новая функция «историй»
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Платформа Telegram впервые вошла в топ-3 сервисов с наибольшим объемом трафика в России, сообщил «Ведомостям» представитель «Билайна». Представители «Мегафона» и МТС подтвердили, что в их сетях мессенджер также входит в топ-3 платформ по генерации трафика.

«Telegram в июле 2023 г. впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети «Билайна», уступив лишь VK, который расположился на второй строчке, и YouTube, являющемуся лидером по этому показателю. Такие данные получили специалисты блока по операторскому бизнесу», – отметил представитель оператора. По его словам, трафик Telegram в сети оператора рос с начала года «с ярко выраженными событийными всплесками». «В июле, после запуска сториз (формат «историй»), мы зафиксировали рост трафика, но связан ли он именно со сториз или с информационным потреблением, сказать однозначно нельзя. Взрывного роста не произошло», – уточнил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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