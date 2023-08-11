Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России

«Telegram в июле 2023 г. впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети «Билайна», уступив лишь VK, который расположился на второй строчке, и YouTube, являющемуся лидером по этому показателю. Такие данные получили специалисты блока по операторскому бизнесу», – отметил представитель оператора. По его словам, трафик Telegram в сети оператора рос с начала года «с ярко выраженными событийными всплесками». «В июле, после запуска сториз (формат «историй»), мы зафиксировали рост трафика, но связан ли он именно со сториз или с информационным потреблением, сказать однозначно нельзя. Взрывного роста не произошло», – уточнил собеседник.