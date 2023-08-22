Число трекеров для сбора данных об интернет-пользователях выросло почти на 20%Но они стали собирать меньше информации из-за роста популярности VPN
За год количество веб-трекеров, собирающих информацию о пользователях на интернет-сайтах, выросло на 17,5% – с 40 млрд в конце июня 2022 г. до 47 млрд в конце первого полугодия 2023 г. При этом в конце июня 2021 г. таких трекеров было всего 21 млрд. Эту статистику приводят эксперты по кибербезопасности компании «МТС Red», проанализировав активность в интернете 80 млн абонентов оператора. «Взрывной» рост числа трекеров подтверждает руководитель направления экспертизы и аналитики группы компаний «Гарда» Алексей Семенычев.
Речь идет о программах, встраиваемых в код интернет-сайтов для сбора информации о действиях пользователя. Трекеры автоматически активируются, когда пользователь заходит на сайт, и могут собирать такую информацию, как адреса электронной почты, учетные данные для входа, платежные реквизиты, предпочтения поиска, продолжительность пребывания пользователей на веб-сайтах, данные о местоположении, тип используемого устройства, загруженные приложения и т. д. Основной целью веб-трекинга является монетизация собранной информации – целевая реклама с учетом интересов пользователей, оптимизация сайта под предпочтения посетителей и т. п.