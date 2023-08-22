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Число трекеров для сбора данных об интернет-пользователях выросло почти на 20%

Но они стали собирать меньше информации из-за роста популярности VPN
Екатерина Кинякина
Речь идет о программах, встраиваемых в код интернет-сайтов для сбора информации о действиях пользователя / Евгений Разумный / Ведомости

За год количество веб-трекеров, собирающих информацию о пользователях на интернет-сайтах, выросло на 17,5% – с 40 млрд в конце июня 2022 г. до 47 млрд в конце первого полугодия 2023 г. При этом в конце июня 2021 г. таких трекеров было всего 21 млрд. Эту статистику приводят эксперты по кибербезопасности компании «МТС Red», проанализировав активность в интернете 80 млн абонентов оператора. «Взрывной» рост числа трекеров подтверждает руководитель направления экспертизы и аналитики группы компаний «Гарда» Алексей Семенычев.

Речь идет о программах, встраиваемых в код интернет-сайтов для сбора информации о действиях пользователя. Трекеры автоматически активируются, когда пользователь заходит на сайт, и могут собирать такую информацию, как адреса электронной почты, учетные данные для входа, платежные реквизиты, предпочтения поиска, продолжительность пребывания пользователей на веб-сайтах, данные о местоположении, тип используемого устройства, загруженные приложения и т. д. Основной целью веб-трекинга является монетизация собранной информации – целевая реклама с учетом интересов пользователей, оптимизация сайта под предпочтения посетителей и т. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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