Число трекеров для сбора данных об интернет-пользователях выросло почти на 20%

За год количество веб-трекеров, собирающих информацию о пользователях на интернет-сайтах, выросло на 17,5% – с 40 млрд в конце июня 2022 г. до 47 млрд в конце первого полугодия 2023 г. При этом в конце июня 2021 г. таких трекеров было всего 21 млрд. Эту статистику приводят эксперты по кибербезопасности компании «МТС Red», проанализировав активность в интернете 80 млн абонентов оператора. «Взрывной» рост числа трекеров подтверждает руководитель направления экспертизы и аналитики группы компаний «Гарда» Алексей Семенычев.