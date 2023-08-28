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Аналитики зафиксировали рост цен на смартфоны в первой половине 2023 года

В Россию ввозят флагманы ушедших брендов, а нишу Samsung заполняют более дорогие китайские марки
Анна Устинова Мария Арялина
Сейчас большинство пользователей предпочитают варианты в диапазоне 18 000–25 000 руб. / Максим Стулов / Ведомости

Средняя цена на смартфоны в России в рознице выросла примерно до 25 000 руб. (на 32%). Об этом свидетельствуют данные аналитического центра GS Group за первое полугодие 2023 г. по сравнению с первым полугодием 2022 г. Тенденцию подтвердили «Ведомостям» собеседники в трех телекомкомпаниях, которые занимаются ритейлом.

Средние цены растут в первую очередь на продукцию Apple, Samsung, Realme и Xiaomi, говорит руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. «На 14-й iPhone в указанный период пришлась половина от всего импорта Apple в Россию. А новое поколение Apple всегда дороже предыдущего, – рассуждает он. – Поставщики Samsung ввозят более дорогие модели, поскольку у бюджетных гаджетов маржинальность сильно ниже».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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