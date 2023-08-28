Аналитики зафиксировали рост цен на смартфоны в первой половине 2023 года

Аналитики зафиксировали рост цен на смартфоны в первой половине 2023 годаВ Россию ввозят флагманы ушедших брендов, а нишу Samsung заполняют более дорогие китайские марки
Средняя цена на смартфоны в России в рознице выросла примерно до 25 000 руб. (на 32%). Об этом свидетельствуют данные аналитического центра GS Group за первое полугодие 2023 г. по сравнению с первым полугодием 2022 г. Тенденцию подтвердили «Ведомостям» собеседники в трех телекомкомпаниях, которые занимаются ритейлом.
Средние цены растут в первую очередь на продукцию Apple, Samsung, Realme и Xiaomi, говорит руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. «На 14-й iPhone в указанный период пришлась половина от всего импорта Apple в Россию. А новое поколение Apple всегда дороже предыдущего, – рассуждает он. – Поставщики Samsung ввозят более дорогие модели, поскольку у бюджетных гаджетов маржинальность сильно ниже».
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