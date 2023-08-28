Аналитики зафиксировали рост цен на смартфоны в первой половине 2023 года

Средняя цена на смартфоны в России в рознице выросла примерно до 25 000 руб. (на 32%). Об этом свидетельствуют данные аналитического центра GS Group за первое полугодие 2023 г. по сравнению с первым полугодием 2022 г. Тенденцию подтвердили «Ведомостям» собеседники в трех телекомкомпаниях, которые занимаются ритейлом.