Минцифры прекратило лицензировать пейджинговую связь

Минцифры прекратило лицензировать пейджинговую связьПоследняя лицензия на такие услуги истекла в июне 2023 года
Минцифры прекратит лицензировать услуги пейджинга. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время полностью замещена на территории России технологией подвижной радиотелефонной связи, следует из документа.
Такой тип связи был популярен в 1990-х: устройства позволяли принимать текстовые сообщения, однако без возможности составить и отправить ответ. Для того чтобы отправить почту на пейджер, надо было набрать телефон оператора, сообщить номер или название абонента и продиктовать сообщение.
Сегодня «оказание услуг связи по передаче данных может использоваться для подмены оператором связи телефонного номера путем передачи идентификатора в телефонную сеть связи общего пользования в измененном виде под видом абонентского номера», говорится в приказе Минцифры. Таким образом, пейджинг может способствовать использованию услуг связи в противоправных целях, предупреждает ведомство.
«Золотой век» пейджеров пришелся на 1990-е, а к середине нулевых рынок исчез, потому что его полностью заменила мобильная связь, напоминает управляющий партнер «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов. По словам аналитика, услуги в то время оказывал целый ряд компаний, таких как «Мобил телеком», «Радио-пейдж», «Телекомт», «Вессо-линк» и др.
«Мобил телеком» перестал существовать в 2005 г., указано на сайте компании (домен mobile-telecom.ru по-прежнему активен). Юрлицо компании «Радио-пейдж» было ликвидировано в 2013 г. ООО «Телекомт», согласно ЕГРЮЛ, была ликвидирована в ноябре 2021 года. Компания «Вессо-линк» переориентировалась на оказание услуг IT-интеграции и продолжает существование (например, «Вессо-линк» выступила одним из создателей системы мониторинга дорожного движения в Москве).
Последняя лицензия оператора на пейджинговую связь истекла в июне 2023 г., говорил «Ведомостям» в июне глава комитета Госдумы по информационной политике, депутат Единой России, Александр Хинштейн.
Сотовая связь действительно выжила пейджинговую связь, соглашается гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Лицензирование прекратилось потому, что такой тип связи стал не нужен — основные компании прекратили обслуживание абонентов пейджинговой связи в «нулевых». Пейджинговую связь могли использовать только единичные компании для специальных нужд, например, правоохранительные органы или экстренные службы, говорит он.