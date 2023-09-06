Минцифры прекратило лицензировать пейджинговую связь

Такой тип связи был популярен в 1990-х: устройства позволяли принимать текстовые сообщения, однако без возможности составить и отправить ответ. Для того чтобы отправить почту на пейджер, надо было набрать телефон оператора, сообщить номер или название абонента и продиктовать сообщение.