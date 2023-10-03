Каждый второй ПК и каждый четвертый ноутбук продаются без операционных систем

Та же тенденция наблюдается и с настольными компьютерами: доля техники без ОС в первые восемь месяцев 2023 г. год к году увеличилась на 14 п. п. и превысила половину (52%) от продаваемых устройств на российском рынке. Всего за этот период было продано 789 000 компьютеров. Доля Windows год к году снизилась в ноутбуках с 61 до 54%, в настольных компьютерах – с 41 до 30%.