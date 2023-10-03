Каждый второй ПК и каждый четвертый ноутбук продаются без операционных систем

Каждый второй ПК и каждый четвертый ноутбук продаются без операционных системПользователи вновь стали покупать пиратские версии Windows, как 20 лет назад
Доля ноутбуков без предустановленной ОС на российском рынке с января по август 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. увеличилась в 2,6 раза до 24%. Всего на российском рынке за указанный период было продано 2,15 млн ноутбуков. Такие данные приводят аналитики Holodilnik.ru.
Та же тенденция наблюдается и с настольными компьютерами: доля техники без ОС в первые восемь месяцев 2023 г. год к году увеличилась на 14 п. п. и превысила половину (52%) от продаваемых устройств на российском рынке. Всего за этот период было продано 789 000 компьютеров. Доля Windows год к году снизилась в ноутбуках с 61 до 54%, в настольных компьютерах – с 41 до 30%.
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