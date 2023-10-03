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Каждый второй ПК и каждый четвертый ноутбук продаются без операционных систем

Пользователи вновь стали покупать пиратские версии Windows, как 20 лет назад
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Доля ноутбуков без предустановленной ОС на российском рынке с января по август 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. увеличилась в 2,6 раза до 24%. Всего на российском рынке за указанный период было продано 2,15 млн ноутбуков. Такие данные приводят аналитики Holodilnik.ru.

Та же тенденция наблюдается и с настольными компьютерами: доля техники без ОС в первые восемь месяцев 2023 г. год к году увеличилась на 14 п. п. и превысила половину (52%) от продаваемых устройств на российском рынке. Всего за этот период было продано 789 000 компьютеров. Доля Windows год к году снизилась в ноутбуках с 61 до 54%, в настольных компьютерах – с 41 до 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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