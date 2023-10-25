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Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров назвал сроки импортозамещения в IT-сфере

Проблемные зоны – системы планирования жизненного цикла изделия и управления техпроцессами
Екатерина Кинякина
Роман Пименов / ТАСС

На полное импортозамещение софта в России может потребоваться еще 5–7 лет. При этом наиболее проблематичной будет замена систем PLM (система управления жизненным циклом изделия) и АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом). Такой прогноз дал сооснователь разработчика офисного софта «МойОфис» Дмитрий Комиссаров в интервью «Ведомостям».

«Если рассмотреть ключевые системы, например ERP (система планирования ресурсов предприятия. – «Ведомости») и финансы, чучелом или тушкой, но мы заменим все зарубежное со временем, – оценивает предприниматель. – Считаю, что самое тяжелое для импортозамещения – это PLM и АСУ ТП, где мы сильно отстаем от иностранных игроков. С другой стороны, в России хорошая инженерная школа. Я не вижу сейчас каких-то больших мыльных пузырей в IT, их скорее можно ожидать в области микроэлектроники, потому что там пропасть между отечественными и зарубежными разработками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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