Основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров назвал сроки импортозамещения в IT-сфере

«Если рассмотреть ключевые системы, например ERP (система планирования ресурсов предприятия. – «Ведомости») и финансы, чучелом или тушкой, но мы заменим все зарубежное со временем, – оценивает предприниматель. – Считаю, что самое тяжелое для импортозамещения – это PLM и АСУ ТП, где мы сильно отстаем от иностранных игроков. С другой стороны, в России хорошая инженерная школа. Я не вижу сейчас каких-то больших мыльных пузырей в IT, их скорее можно ожидать в области микроэлектроники, потому что там пропасть между отечественными и зарубежными разработками».