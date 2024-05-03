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Инвестиции в Калининградской области в радиоэлектронику достигли 8 млрд рублей

Этому не помешал и перенос части контрактных производств из эксклава на материк
Анна Устинова
Кристина Холупова
Ключевым инвестором в сфере электроники и электрооборудования в Калининградской области считают «Рэнеру»/ Пресс-служба компании «Рэнера»

Вложения в отрасль радиоэлектроники в Калининградской области за девять месяцев 2023 г. в сравнении с полным 2022 годом выросли в 2,3 раза до 8 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы правительства региона. На эту отрасль пришлось 8,2% от общего объема инвестиций в области за указанный период.

В эту сумму укладываются госфинансирование и инвестиции компаний, уточнил представитель регионального правительства. Всего, по данным Калининградстата, на 1 января 2023 г. в отрасли действовало 67 компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий и 67 компаний в сфере производства электрооборудования. За год количество компаний в отрасли увеличилось на одну, рассказал собеседник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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