Инвестиции в Калининградской области в радиоэлектронику достигли 8 млрд рублей

Инвестиции в Калининградской области в радиоэлектронику достигли 8 млрд рублейЭтому не помешал и перенос части контрактных производств из эксклава на материк
Вложения в отрасль радиоэлектроники в Калининградской области за девять месяцев 2023 г. в сравнении с полным 2022 годом выросли в 2,3 раза до 8 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы правительства региона. На эту отрасль пришлось 8,2% от общего объема инвестиций в области за указанный период.
В эту сумму укладываются госфинансирование и инвестиции компаний, уточнил представитель регионального правительства. Всего, по данным Калининградстата, на 1 января 2023 г. в отрасли действовало 67 компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий и 67 компаний в сфере производства электрооборудования. За год количество компаний в отрасли увеличилось на одну, рассказал собеседник.
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