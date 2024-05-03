Инвестиции в Калининградской области в радиоэлектронику достигли 8 млрд рублей

Вложения в отрасль радиоэлектроники в Калининградской области за девять месяцев 2023 г. в сравнении с полным 2022 годом выросли в 2,3 раза до 8 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы правительства региона. На эту отрасль пришлось 8,2% от общего объема инвестиций в области за указанный период.