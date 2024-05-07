МТС закупает один тестовый беспилотник для наблюдения за базовыми станциями

МТС будет следить за своими базовыми станциями мобильной связи с помощью беспилотника. Оператор разместил закупку в форме запроса предложений на поставку китайского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) DJI Matrice 300 RTK или аналогичного ему на своем сайте 2 мая, обнаружили «Ведомости». На сайте dji-rus.ru эта модель дрона стоит более 1,1 млн руб.