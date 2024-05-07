МТС закупает один тестовый беспилотник для наблюдения за базовыми станциями

МТС закупает один тестовый беспилотник для наблюдения за базовыми станциямиИнтересующая оператора китайская модель стоит более 1 млн рублей
МТС будет следить за своими базовыми станциями мобильной связи с помощью беспилотника. Оператор разместил закупку в форме запроса предложений на поставку китайского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) DJI Matrice 300 RTK или аналогичного ему на своем сайте 2 мая, обнаружили «Ведомости». На сайте dji-rus.ru эта модель дрона стоит более 1,1 млн руб.
Оператор собирается с помощью дрона инспектировать состояние антенных опор и прочих объектов вертикальной инфраструктуры, говорится в техзадании. «МГТС (московская «дочка» МТС. – «Ведомости») планирует закупить один БПЛА для реализации пилотного проекта – инспектирования состояния антенных опор и оборудования на них без физического участия персонала», – подтвердил «Ведомостям» представитель МТС.