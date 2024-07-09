«Лаборатория Касперского» сделала маркетплейс-платформу для приложений

О том, что компания с 2021 г. занимается разработкой маркетплейса, «Ведомости» писали в феврале 2023 г. Тогда сумму инвестиций в проект за два года разработки руководитель департамента платформенных решений на базе KasperskyOS «Лаборатории Касперского» Дмитрий Лукиян оценивал приблизительно в $1,5 млн. Общие вложения за весь период – порядка $2 млн, рассказал представитель компании.