«Лаборатория Касперского» сделала маркетплейс-платформу для приложений

«Лаборатория Касперского» сделала маркетплейс-платформу для приложенийПлощадка должна продвигать продукты, работающие с операционной системой KasperskyOS
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Appicenter – маркетплейс приложений, ориентированный на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия. Создавать приложения для него смогут любые сторонние разработчики ПО, для этого им нужно будет пройти регистрацию. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
О том, что компания с 2021 г. занимается разработкой маркетплейса, «Ведомости» писали в феврале 2023 г. Тогда сумму инвестиций в проект за два года разработки руководитель департамента платформенных решений на базе KasperskyOS «Лаборатории Касперского» Дмитрий Лукиян оценивал приблизительно в $1,5 млн. Общие вложения за весь период – порядка $2 млн, рассказал представитель компании.
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