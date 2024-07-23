Лесные пожары отследят по обычным камерам видеонаблюдения«Дочка» МТС Visionlabs разработала для этого специальные алгоритмы
Вендор систем компьютерного зрения и распознавания лиц Visionlabs разработал технологию распознавания огня и дыма в режиме реального времени на основе анализа видеоданных. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. В России уже существует несколько аналогичных продуктов, но для их развертывания необходимо дополнительное оборудование или привязка к конкретным IT-системам. Созданное Visionlabs решение можно развернуть в любой системе видеонаблюдения или модели камеры, уточнил собеседник.
Система с помощью обученных ИИ-алгоритмов в режиме реального времени проводит анализ наличия признаков возгорания в поступающих с видеопотока кадрах и в случае обнаружения оповещает оператора, говорит представитель Visionlabs. По его словам, технология будет востребована для больших складов и распределительных центров, мусорных полигонов, сельскохозяйственных угодий. Также она может найти применение на транспортно-пересадочных узлах, стройплощадках и в нефтепереработке, где важно предупредить людей, находящихся в зоне опасности, и начать эвакуацию.