Лесные пожары отследят по обычным камерам видеонаблюдения

Система с помощью обученных ИИ-алгоритмов в режиме реального времени проводит анализ наличия признаков возгорания в поступающих с видеопотока кадрах и в случае обнаружения оповещает оператора, говорит представитель Visionlabs. По его словам, технология будет востребована для больших складов и распределительных центров, мусорных полигонов, сельскохозяйственных угодий. Также она может найти применение на транспортно-пересадочных узлах, стройплощадках и в нефтепереработке, где важно предупредить людей, находящихся в зоне опасности, и начать эвакуацию.