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Отечественные аналоги софта VMware в 2024 году заработают 7,3 млрд рублей

Компании закупают российское ПО для виртуальных машин, но и не отказываются от импорта
Мария Арялина
Российские производители софта с 2022 г. стали основными бенефициарами ухода иностранных конкурентов / Андрей Гордеев / Ведомости

Объем российского рынка систем виртуализации в 2023 г. составил почти 6,3 млрд руб., а за 2024 г. он вырастет еще на 15% до 7,3 млрд руб., следует из отчета аналитической компании «ТМТ консалтинг». До 2027 г. рынок будет расти в среднем на 14% в год.

Виртуализация – особое ПО, которое позволяет разделить физический сервер на несколько виртуальных меньшего размера. Получившиеся виртуальные машины можно передавать для работы разным компаниям или командам внутри одной компании. Это технология, позволяющая создавать виртуальные версии компьютеров, серверов и многого другого, говорит директор по внедрению и эксплуатации компании-разработчика «Базис» Денис Романов. Такие программные версии называются виртуальными машинами, уточняет он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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