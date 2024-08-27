Отечественные аналоги софта VMware в 2024 году заработают 7,3 млрд рублей

Отечественные аналоги софта VMware в 2024 году заработают 7,3 млрд рублейКомпании закупают российское ПО для виртуальных машин, но и не отказываются от импорта
Объем российского рынка систем виртуализации в 2023 г. составил почти 6,3 млрд руб., а за 2024 г. он вырастет еще на 15% до 7,3 млрд руб., следует из отчета аналитической компании «ТМТ консалтинг». До 2027 г. рынок будет расти в среднем на 14% в год.
Виртуализация – особое ПО, которое позволяет разделить физический сервер на несколько виртуальных меньшего размера. Получившиеся виртуальные машины можно передавать для работы разным компаниям или командам внутри одной компании. Это технология, позволяющая создавать виртуальные версии компьютеров, серверов и многого другого, говорит директор по внедрению и эксплуатации компании-разработчика «Базис» Денис Романов. Такие программные версии называются виртуальными машинами, уточняет он.
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