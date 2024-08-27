Отечественные аналоги софта VMware в 2024 году заработают 7,3 млрд рублей

Объем российского рынка систем виртуализации в 2023 г. составил почти 6,3 млрд руб., а за 2024 г. он вырастет еще на 15% до 7,3 млрд руб., следует из отчета аналитической компании «ТМТ консалтинг». До 2027 г. рынок будет расти в среднем на 14% в год.