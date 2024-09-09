«Газпром» построит крупный дата-центр в Великом Новгороде

«Газпром» построит крупный дата-центр в Великом НовгородеКомпании может понадобиться на эти цели до 450 млрд рублей
Центр обработки данных (ЦОД) на 5000 стоек построит «Газпром» в Великом Новгороде, рассказали «Ведомостям» близкий к компании источник, а также два собеседника в компании – владельце ЦОДа и консалтинговой организации. Функционировать на полную мощность дата-центр начнет в 2028 г., уточнил один из них.
Для этих целей ПАО «Газпром» 15 августа 2024 г. создало новое юрлицо ООО «Газпром межрегионгаз ЕЦРК» с уставным капиталом 10 млн руб., обнаружили «Ведомости» в «СПАРК-Интерфаксе». 99,99% долей в юрлице принадлежит ООО «Газпром межрегионгаз» и 0,01% – ООО «Газпром ГНП холдинг». В качестве профильной указана деятельность по обработке данных и предоставление услуг по размещению информации. Генеральным директором указан бывший гендиректор ООО «Газпром СПГ Портовая» Юрий Максимов.