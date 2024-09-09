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«Газпром» построит крупный дата-центр в Великом Новгороде

Компании может понадобиться на эти цели до 450 млрд рублей
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Центр обработки данных (ЦОД) на 5000 стоек построит «Газпром» в Великом Новгороде, рассказали «Ведомостям» близкий к компании источник, а также два собеседника в компании – владельце ЦОДа и консалтинговой организации. Функционировать на полную мощность дата-центр начнет в 2028 г., уточнил один из них.

Для этих целей ПАО «Газпром» 15 августа 2024 г. создало новое юрлицо ООО «Газпром межрегионгаз ЕЦРК» с уставным капиталом 10 млн руб., обнаружили «Ведомости» в «СПАРК-Интерфаксе». 99,99% долей в юрлице принадлежит ООО «Газпром межрегионгаз» и 0,01% – ООО «Газпром ГНП холдинг». В качестве профильной указана деятельность по обработке данных и предоставление услуг по размещению информации. Генеральным директором указан бывший гендиректор ООО «Газпром СПГ Портовая» Юрий Максимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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