«Газпром» построит крупный дата-центр в Великом Новгороде

Центр обработки данных (ЦОД) на 5000 стоек построит «Газпром» в Великом Новгороде, рассказали «Ведомостям» близкий к компании источник, а также два собеседника в компании – владельце ЦОДа и консалтинговой организации. Функционировать на полную мощность дата-центр начнет в 2028 г., уточнил один из них.