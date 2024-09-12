ФНС потратит 3,2 млрд рублей на поддержку своих информсистем

Федеральная налоговая служба (ФНС) ищет подрядчика для технического сопровождения автоматизированных информационных систем (АИС), обеспечивающих автоматизацию работы всех территориальных налоговых органов на территории России. Речь идет об АИС «Налог-3» и Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Объявление об открытом конкурсе в электронной форме на 3,2 млрд руб. размещено на портале госзакупок.