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ФНС потратит 3,2 млрд рублей на поддержку своих информсистем

Часть IT-решений налоговиков пока еще базируется на оборудовании и ПО из недружественных стран
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) ищет подрядчика для технического сопровождения автоматизированных информационных систем (АИС), обеспечивающих автоматизацию работы всех территориальных налоговых органов на территории России. Речь идет об АИС «Налог-3» и Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Объявление об открытом конкурсе в электронной форме на 3,2 млрд руб. размещено на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет осуществлять консультационную и техническую поддержку пользователей АИС, модифицировать существующее прикладное программное обеспечение (ППО) для устранения ошибок, а также создавать необходимые условия для бесперебойного функционирования АИС ФНС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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