ФНС потратит 3,2 млрд рублей на поддержку своих информсистем

ФНС потратит 3,2 млрд рублей на поддержку своих информсистемЧасть IT-решений налоговиков пока еще базируется на оборудовании и ПО из недружественных стран
Федеральная налоговая служба (ФНС) ищет подрядчика для технического сопровождения автоматизированных информационных систем (АИС), обеспечивающих автоматизацию работы всех территориальных налоговых органов на территории России. Речь идет об АИС «Налог-3» и Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Объявление об открытом конкурсе в электронной форме на 3,2 млрд руб. размещено на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчик должен будет осуществлять консультационную и техническую поддержку пользователей АИС, модифицировать существующее прикладное программное обеспечение (ППО) для устранения ошибок, а также создавать необходимые условия для бесперебойного функционирования АИС ФНС.
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